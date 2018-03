Els pensionistes tornen a prendre els carrers per reclamar una pensió digna

Els pensionistes reclamen que s'equipari amb l'IPC.





Els pensionistes estan cridats a omplir la plaça Urquinaona de Barcelona aquest dissabte en defensa del sistema públic de pensions i per alertar de la pèrdua de poder adquisitiu que han registrat aquestes retribucions des de l'any 2012, convocats pel col·lectiu Marea de Pensionistes.





L'organització ha plantejat aquesta mobilització en prop de 100 ciutats espanyoles per criticar que les pensions no s'equiparin amb l'Índex de Preus al Consum (IPC) i que des de 2013 s'hagin incrementat any rere any en tan sols el 0,25%.





La manifestació està previst que comenci a les 11.00 hores a plaça Urquinaona, per després recórrer el carrer Roger de Llúria i finalitzar la protesta davant de la Delegació del Govern de la capital catalana al carrer Mallorca.





Aquesta protesta es replicarà a diverses ciutats catalanes, entre les quals ha destacat Tarragona, Reus, Girona i Lleida.





Ha explicat que altres col·lectius com els Iaoflautas, la Plataforma de la Gent Gran de Catalunya, els sindicats majoritaris CCOO i UGT de Catalunya, i altres com la Intersindical Alternativa de Catalunya (IAC) també donen suport a la manifestació d'aquest dissabte.





PENSIONISTES VIUDES





La presidenta de l'Associació Ciutadana pels Drets de les Dones -organització que defensa els drets de les pensionistes viudas-, Antònia Hernández, ha demanat que aquest col·lectiu es manifesti aquest dissabte per a rebre en la seva pensió el 60% del que cobrava el marit , quan ara la quantitat se situa en el 52%.





Aquesta és la quantitat que es va fixar en l'any 2000 per aquestes retribucions, quan es van presentar 730.000 firmes al Congrés dels Diputats perquè aquestes pensionistes cobraran la totalitat, demanda que va ser arxivada.





Des de llavors l'associació que Hernández representa es concentra el dia 25 de cada mes -va ser el dia en què es van presentar les firmes- a la plaça Sant Jaume de Barcelona per mostrar el seu rebuig i exigir que s'apliqui el que demanaven fa 18 anys.





A més, l'organització reclama que els complements a mínims que cobren les vídues que no han cotitzat els anys suficients es puguin sumar amb la pensió de viduïtat, ja que l'actual incompatibilitat fa que algunes d'elles cobrin tan sols 200 euros al mes.





TOTA LA SOCIETAT





Malgrat no ser convocants de la manifestació, CCOO i UGT de Catalunya s'han sumat a la mobilització i han fet una crida a que tota la societat participi en ella perquè han subratllat que és un problema que afecta tota la ciutadania.





Per al secretari general de CCOO de Catalunya, Javier Pacheco, cal eixamplar la base social que dóna suport a aquesta causa donant una resposta ciutadana que "ompli els carrers" aquest dissabte.





Per la seva banda, el secretari general d'UGT de Catalunya, Camil Ros, ha reivindicat que les demandes dels pensionistes s'afegeixen a les del passat 8 de març, Dia de la Dona Treballadora, en el qual, entre altres demandes, s'alertava la bretxa salarial que discrimina les dones enfront dels homes.





Ros ha recalcat que aquestes diferències que castiguen les dones durant la seva vida laboral també acaben repercutint en les pensions que acaben cobrant: aquestes retribucions són un 40% més baixes per a elles.