Alfonso Guerra critica els "canvis de posició" del PSOE sobre la presó permanent revisable

Guerra defensa que la presó és una escola de delinquir.





L'exvicepresident del Govern Alfonso Guerra ha assegurat aquest divendres que "no veu raonables els moviments i canvis de posició" que ha tingut el seu partit en relació a la presó permanent revisable.





Primer es va presentar un recurs al Tribunal Constitucional perquè es pronunciés sobre la constitucionalitat o no d'aquesta figura penal i després, els socialistes donen suport al Congrés donar suport a la derogació de la pena màxima abans que s'hagi pronunciat l'Alt Tribunal.





Així ho ha posat de manifest el veterà dirigent socialista a preguntes dels periodistes a Huelva, on ha rebut la Medalla d'Or que lliura el Col·legi d'Enginyers Tècnics Industrials de Huelva (COITI) dins dels actes del Dia del Patró Sant Josep.





Després de recordar que es tracta d'un tema "difícil" de l'àmbit judicial i que, per tant, cal estudiar-lo "bé", Guerra ha apuntat que "s'estan donant certs moviments i canvis de posició que no semblen raonables".





En aquest sentit, ha recordat que "primer s'estableix pel Govern aquesta condemna i els grups parlamentaris decideixen anar al Tribunal Constitucional, però abans que el tribunal decideixi, un grup presenta una moció per derogar i altres grups se sumen".





No obstant, ha afegit que, un cop han vist la "forta" reacció al carrer, aquest divendres "anuncien que van a posposar el debat fins que el Tribunal Constitucional decideixi; doncs ho podrien haver pensat abans", ha dit.





De la mateixa manera, el socialista ha explicat que hi ha dues teories sobre la funcionalitat de la presó, la qual contempla la condemna des de l'òptica de "la reinserció" i els que creuen que és per "el càstig".





"En termes reals, la presó no és un bon laboratori per reinserir-se i la gent que ha estat a la presó ho sap ja que, probablement surt pitjor", ha ressaltat Guerra.





El excvicepresidente del Govern ha apuntat que hi ha un altre argument "molt làbil" perquè es diu que "a la Constitució no hi cap" i caldrà veure el pronunciament de l'Alt Tribunal sobre aquest tema sobre "si diu que és rehabilitante o castigante", però "en la Constitució s'estableix la pena de mort per a casos de guerra, de manera que suposo que això ho tindran en compte també ".





Qüestionat en concret per la posició del seu partit, ha reiterat que "els moviments que han donat per una banda i per l'altre no són molt raonables" perquè "si ara van a esperar que a parli el Tribunal Constitucional, si fan això fa un mes , ja que no hi ha debat ".





"La presó no sembla que sigui reinsertable, o creu la gent de veritat que un jove a la presó aprèn ?, tinc dubtes; alguns ho faran", però, segons ell, "la presó és més una escola de delinquir que per rehabilitar ".