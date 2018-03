Creuheras es consolida al capdavant de Planeta i aparta José Manuel Lara del consell d'Atresmedia

Josep Creuheras és el president del grup Planeta (EUROPA PRESS)

Planeta va decidir el passat 12 de febrer apartar del poder executiu a José Manuel Lara García. Segons explicava l'editorial en un comunicat, l'objectiu d'aquest moviment era donar un nou impuls al negoci, però no es parlava del malestar existent entre ambdues parts. No obstant això, la convocatòria per la Junta General d'Atresmedia que se celebrarà el proper 18 d'abril a Madrid ja aclareix que es proposarà el seu cessament com a conseller després que els homes forts de l'editorial li hagin "revocat la seva confiança".

D'aquesta manera tan explícita ho han comunicat a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) confirmant clarament que Lara García ja no compta amb el favor de l'equip encapçalat per Josep Creuheras. Així, tot i que des de la companyia no s'han donat detalls referent a això, han estat diversos els mitjans de comunicació que han assenyalat aquests dies que l'hereu dels Lara no ha actuat amb la lleialtat que exigia la seva posició, el que ha motivat la seva caiguda en el grup.





La Junta d'Accionistes haurà d'aprovar la seva substitució en el Consell d'Administració de Atresmedia per Carlos Fernández, conseller delegat de Planeta des del passat febrer i vicepresident executiu des de la mort de Lara Bosch.

La decisió reforça en la seva posició a Josep Creuheras, que va accedir a la presidència el 2015 i que compta amb el suport de la majoria de la família Lara. Els dos exercicis complets que ha estat al capdavant de Atresmedia es van tancar amb beneficis de 129 i 142 milions d'euros, que van ser superiors als dels exercicis precedents.

En aquesta mateixa junta, els socis de l'empresa també hauran de ratificar la renovació d'Elmar Hegger com a conseller de la societat, en representació de l'empresa Bertelsmann. Cal recordar que Planeta Corporación és el soci majoritari de Atresmedia, amb el 41,6% de les accions en el seu poder. La companyia editorial alemanya Bertelsmann disposa del 19,1%, mentre que Jaume Roures i els seus socis mantenen el 4,2%.