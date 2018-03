El PDeCAT i ERC es disputen el lideratge de l'ANC

La ANC renova la seva direcció aquest cap de setmana (ANC)





Els afiliats de l'ANC votaran aquest dissabte de 10.00 a 14.00 als 77 membres del Secretariat Nacional, la direcció política de l'entitat independentista, i ho faran en les eleccions internes més polèmiques en els sis anys de vida acabats de fer de l'organització.

Entre les candidatures inicials figurava la de l'exdiputat de la CUP Antonio Baños, l'aspirant més mediàtic, però va ser exclòs dels comicis per la junta electoral de l'entitat assegurant que havia contravingut el reglament intern dels comicis.

El reglament prohibeix als aspirants fer en els mitjans publicitat de les seves candidatures: l'entitat va considerar que Banys ho havia fet en una tertúlia radiofònica, pel que va ser exclòs, i ell va recórrer la decisió però l'ANC li va rebutjar de nou.

La decisió ha generat crítiques al·legant que la intervenció radiofònica de Banys no va ser per donar-se publicitat, sinó per explicar precisament que no estava autoritzat a parlar de la seva candidatura perquè el reglament l'hi prohibia.

Aquesta exclusió de la cursa electoral va motivar les crítiques fins i tot del vicepresident de l'ANC, Agustí Alcoberro, que va demanar que fos readmès: "Si el company Antonio Baños no pot ser candidat al Secretariat Nacional de l'ANC, és que estem fent alguna cosa molt malament" .

Una excandidata a presidir l'entitat, l'escriptora Liz Castro, també va evidenciar en les xarxes seu enuig qualificant de "vergonya" la decisió, i va plantejar que els afiliats no votessin fins que no hi hagués una explicació amb transparència, que no va arribar.

Darrere de la polèmica de Banys s'amaga el debat recurrent sobre l'ANC: si realment és un entitat lliure en les seves reivindicacions, o és un terreny on els dos grans partits de l'independentisme, el PDeCAT i ERC, lliuren una batalla per exercir el seu control.

Els afiliats podran votar en els punts habilitats de 10 a 14 hores el dissabte, tot i que ja han pogut votar des de dimarts de forma telemàtica --aquest segon format de votació va ser suspès unes hores fins que es va aclarir si Banys estava fora o no-- .

UNA ASSEMBLEA TERRITORIAL





El procés per elegir president és complex: tots els afiliats tenen dret a vot, però no per seleccionar el president, sinó per elegir únicament als 77 membres del Secretariat Nacional.

Un cop triats, aquests 77 membres celebren una reunió posterior --el 24 de març-- i d'entre ells seleccionen a un president, el que significa que qui rebi més vots el 17 de març no té cap garantia de pilotar l'entitat, sinó que haurà de trobar els suports suficients dins del Secretariat.

Dels aspirants al Secretariat, tres han mostrat la seva voluntat d'aspirar després a la Presidència: el cap de Comunicació de l'ANC, Adrià Alsina; el president del Ciemen i membre d'ERC, David Minoves, i el vicepresident del Cercle Català de Negocis (CCN), David Fernàndez Aguilera.

Dels 77 membres del Secretariat --el mandat és de dos anys i només poden encadenar dos--, 25 s'anomenen representants nacionals i els trien tots els afiliats; 50 són representants territorials i els afiliats elegeixen només als de la seva circumscripció; i dos representen a les assemblees de l'ANC a l'estranger.

DISTANCIAR-SE DELS PARTITS POLÍTICS





Tots els aspirants coincideixen que l'ANC ha d'afrontar un doble repte: buscar la independència dels partits en el dia a dia de la seva gestió, i pressionar el pròxim Govern perquè implementi una república malgrat els obstacles que posa l'Estat.

La Presidència de l'entitat és un càrrec de gran visibilitat a Catalunya, però alhora carregat de riscos: la primera líder, Carme Forcadell, està sent investigada pel seu paper en el procés sobiranista en la seva etapa de presidenta de la Cambra; l'expresident Jordi Sànchez és a la presó pel mateix.