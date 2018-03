La CUP rebutja la via autonomista de JxCat i ERC i segueix negant-li el vot a Sànchez

Maria Sirvent, Natàlia Sànchez, Carles Riera i Vidal Aragonès, diputats de la CUP (EUROPA PRESS)





La CUP no ha rebut una nova proposta de JxCat i ERC sobre el full de ruta del futur Govern, de manera que en el Consell Polític (CP) ordinari que celebrarà aquest dissabte, no modificaran el sentit del vot als seus diputats a la investidura de Sànchez, han explicat a Europa Press fonts 'cupaires'.

La CUP va fixar la seva posició en el CP i el Grup d'Acció Parlamentària del dissabte 3 de març, quan van decidir que els seus diputats emetrien quatre abstencions al ple d'investidura --cosa que deixaria en l'aire la majoria independentista al Parlament i, per tant, la investidura d'un candidat--.

Dimarts, la diputada Natàlia Sànchez va titllar de neoliberal i continuista amb l'autonomisme l'acord de JxCat i ERC que van transmetre a la CUP per intentar desencallar la legislatura i ha insistit que mantindrien els seus quatre abstencions en una eventual investidura si no pateix canvis que concretin un programa de govern republicà.

Tot i la reunió que han mantingut aquest divendres amb JxCat, els 'cupaires' segueixen sense tenir sobre la taula un projecte que satisfaci les seves exigències en matèria d'implementació de la república i en matèria social, han explicat les mateixes fonts.

De fet, Sànchez ha recordat que aquestes exigències no venien només per part de la CUP, sinó que els partits republicans s'havien compromès en els seus programes electorals amb aquestes exigències, de manera que el Consell Polític ordinari que la CUP celebra aquest dissabte a Esparreguera (Barcelona ), servirà per abordar assumptes organitzatius de la formació.