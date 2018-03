Els jubilats no es rendeixen i anuncien noves mobilitzacions fins a aconseguir pensions dignes

Manifestació als carrers de Barcelona (EL PAÍS)





Al llarg d'aquest dissabte els jubilats de tot Espanya es manifesten en defensa d'unes pensions públiques dignes. La convocatòria arriba a més d'un centenar de localitats i, a més de reflectir el malestar dels jubilats per la pèrdua de poder adquisitiu, també reclama la restitució dels drets laborals minador per les últimes reformes del Govern Rajoy.

Així, a Barcelona unes 30.000 de persones, segons la Guàrdia Urbana, majoritàriament jubilats, han tornat a sortir al carrer per exigir unes pensions dignes, la seva revaloració d'acord amb l'IPC i la defensa del sistema públic de pensions. La manifestació, impulsada per la Marea Pensionista de Catalunya amb el suport dels sindicats CCOO i UGT, ha arrencat poc després de les 11:00 hores de la Plaça Urquinaona per arribar fins a la Delegació del Govern, al carrer Mallorca, on s'ha llegit manifest contra les polítiques socials dels últims governs.

Els manifestants, entre ells també moltes persones joves, rebutgen l'increment del 0,25% de les pensions per a aquest 2018 i denuncien l'empobriment dels pensionistes, tenint en compte que l'economia espanyola ha crescut un 3% en l'últim any i que els preus ho han fet més d'un 1%.

A més de Barcelona, els pensionistes també s'han mobilitzat en defensa dels seus drets en altres ciutats catalanes com Tarragona, Lleida, Girona, Tortosa (Tarragona), Reus (Tarragona) o Granollers (Barcelona). A Barcelona, sota el lema "No al pacte de Toledo", els manifestants han llançat aconsegueixis contra el Govern de Mariano Rajoy i han defensat la convocatòria d'una vaga general, seguint el camí marcat pel moviment feminista.

Els líders de CCOO i UGT de Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, respectivament, han destacat que aquesta mobilització "va més enllà dels pensionistes i els jubilats", ja que està en joc el futur del sistema de pensions, i han reclamat la derogació de la reforma laboral impulsada pel PP per garantir els ingressos que necessiten les arques de la Seguretat Social.

En declaracions als periodistes, el portaveu de la Marea Pensionista, Domicià Sandoval, ha dit que aquestes mobilitzacions, que avui es duen a terme a tot Espanya, són "la demostració més palpable del fracàs del Govern", que ha de revaloritzar urgentment les pensions, i ha recalcat que aquesta és una lluita "que ens incumbeix a tots".

"Lluitarem pel nostre futur, pel de les nostres pensions, pels nostres avis, que és també lluitar per nosaltres", ha subratllat Sandoval.





Pensionistes en la manifestació de Barcelona (ACN)





Espanya té 8,7 milions de pensionistes que cobren de mitjana 932 euros mensuals, segons dades de la Seguretat Social corresponents al mes de febrer. El Sindicat de Tècnics del Ministeri d'Hisenda (Gestha) ha destacat hui que 3,15 milions d'jubilats cobren pensions que queden per sota del llindar de pobresa, fixat en 8.200 euros anuals. Segons els seus càlculs suposa pràcticament una de cada tres pensions. En tot cas, els experts recorden que la garantia d'ingressos per jubilació va protegir al col·lectiu de majors de 65 anys durant els pitjors anys de la crisi i fins i tot ha contribuït al fet que la seva taxa de pobresa negativa s'hagi reduït respecte als registres del 2008 .









Capçalera de la manifestació convocada per CCOO i UGT a Madrid (EUROPA PRESS)





MADRID ES MANIFESTA SOTA LA PLUJA I LA NEU





Milers de persones han desafiat la intensa pluja ia la neu que ha caigut durant el matí d'aquest dissabte a Madrid per exigir al Govern pensions dignes, la revaloració de les pensions d'acord amb l'IPC, la defensa del sistema públic de pensions i protestar per la "pujada de misèria" de l'0,25% decretada pel Govern per a aquest any.





La manifestació ha estat convocada per la Mesa Estatal pel Blindatge de les Pensions Públiques (MERP), de la qual forma part la Unió Sindical Obrera (USO), ia la qual s'han unit CCOO i UGT.





El secretari general de CCOO, Unai Sordo, i el d'UGT, Pepe Álvarez, han advertit al Govern que si no canvia l'orientació de les seves polítiques econòmiques provocarà un "esclat social" a Espanya i han posat l'accent en que no pot seguir allargant les mesures que va prendre en el període de crisi i evitant que el creixement econòmic es traslladi a la societat.





Per Sordo, cal que es faci "política d'altura en matèria de pensions", perquè Espanya està en un moment en què està creixent econòmicament, tot i que no s'està distribuint aquest creixement entre la majoria social i "ho estan pagant els pensionistes i el conjunt de la classe treballadora ".





Per la seva banda, Álvarez ha insistit que les empreses tenen beneficis grandiosos i les pensions estan congelades, per això crec que és raonable que les pensions recuperin poder adquisitiu i tornin al camí de 2011.





La manifestació s'ha desenvolupat des de la Plaça de Neptú al Museu Reina Sofia i ha acudit el secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, i diverses personalitats del món de la cultura.





PEDRO SÁNCHEZ ACUSA RAJOY D'ABANDONAR ALS PENSIONISTES





El secretari general del PSOE, Pedro Sánchez, ha criticat el Govern per "intentar privatitzar" els guanys de la recuperació econòmica i li ha exigit que garanteixi "unes bones pensions", cosa que entén que hauria de ser "la principal tasca" del president l'Executiu, Mariano Rajoy.





El líder dels socialistes ha participat en la manifestació convocada per UGT i CCOO a Madrid per reclamar "unes pensions dignes" que pugin al mateix ritme que l'IPC i ha traslladat "el suport del PSOE a la causa dels jubilats".





Segons Sánchez, el Govern ha "abandonat" als pensionistes pujant només un 0,25% les pensions, i ha recalcat que els pensionistes són els que "van construir" Espanya, mentre que el Govern és el que està "destruint" les seves pensions.





Ha cridat a assegurar "la viabilitat present i futura" de les pensions i ha instat a les altres generacions a sumar-se a les reclamacions dels jubilats. "Tots aspirem a ser pensionistes; defensar el futur de les pensions és defensar el futur de tots", ha apuntat.





UN GOVERN QUE NO RESPON A LES DEMANDES SOCIALS





Sánchez ha carregat contra la "política conservadora" d'un Govern "bunkeritzat", i ha lamentat les "retallades sistemàtics durant aquests sis últims anys", que han provocat que el fons de reserva de les pensions es redueixi de 68.000 milions d'euros a 8.000 milions.





Pel que fa a la funció del seu partit a la manifestació, ha afirmat que només va a "acompanyar els sindicats" i "donar suport al carrer el que és de justícia", però ha recordat que el seu treball està en les institucions. Així, ha dit que la setmana que ve presentaran una interpel·lació al Congrés dels Diputats per tornar a reclamar que l'augment de les pensions es calculi d'acord al de l'IPC.





Finalment, ha advertit a l'Executiu que està "fallant en el diagnòstic" i ha assegurat que les protestes dels pensionistes o les manifestacions feministes del 8 de març obeeixen a una pregunta que el Govern "no vol respondre": "Com és possible que no es reparteixi de manera justa el creixement? "





Pensionistes en els carrers de Las Palmas (EUROPA PRESS)





A LAS PALMAS: "NO SOM TERRORISTES, SOM PENSIONISTES"





Milers de pensionistes s'han manifestat aquest dissabte a totes les illes Canàries en defensa del sistema públic de pensions i per alertar de la pèrdua de poder adquisitiu que han registrat aquestes retribucions des de l'any 2012, convocats per la Plataforma per la Defensa de les Pensions Públiques .





Així, sota el lema 'Que no et robin la pensió, ¡Lluita!', Durant les mobilitzacions i concentracions a l'arxipèlag s'han pogut sentir veus en contra del Govern i crits de 'No som terroristes, som pensionistes', 'Menys lladres i més pensions 'o' Els oportunistes estan a la vista '.





Des de la manifestació de Les Palmes de Gran Canària, el portaveu de la Plataforma, Blas Padilla, ha explicat que els pensionistes no van a sortir dels carrers. "Ja ho vam fer en els anys 60 i en els anys 70 --va dir--. Tenim una experiència i li direm a les organitzacions sindicals i els partits polítics que és al carrer on es guanyen els drets".





De la mateixa manera, ha recordat que els jubilats d'avui són els joves en les dècades dels 70 van aconseguir "moltes conquestes" ja que, ha insistit, "vam aconseguir l'amnistia per als presos polítics o la legalització dels partits polítics".





Padilla va fer especial èmfasi que el que estan reivindicant està en la Carta Social Europea, que diu que "ningú" pot cobrar menys de 1.080 euros. "Aquest debat fictici que es va fer al Congrés a nosaltres no ens val. No coincidim amb ells. Han de ser 1.080 per a totes les persones majors d'edat que estiguin treballant i als pensionistes", ha exposat. "I a partir d'aquí -ha podrem parlar de la revaloració d'acord amb l'IPC".





A més, ha lamentat que les Canàries pateix les pensions més baixes de tot Espanya amb una mitjana de 850 euros, cosa amb la qual "ningú pot viure", alhora que no es va oblidar que hi ha pensionistes que cobren fins i tot per sota dels 300 euros.





ELS SINDICATS NO DESCARTEN UNA VAGA GENERAL





Per la seva banda, el secretari general d'UGT a les Canàries, Gustavo Santana, va destacar l'alta assistència a les protestes a l'arxipèlag. "Són unes manifestacions històriques -ha assenyalat- i les reivindicacions estan damunt de la taula des de fa molt temps".





"CCOO i UGT vam arribar treballant en aquesta matèria des de fa més de dos anys i el Govern i els diferents partits que el sustenten --en relació a l'aprovació dels PGE-- han de prendre bona nota. Pensions han de pujar al ritme de l'IPC . No pot seguir existint ni a factor de sostenibilitat ni la regularització de les pensions al 0,25%, tal com està sostenint el Govern en aquests moment ", ha declarat.





Santana va apuntar aquí que si no hi ha un canvi els sindicats seguiran amb més mobilitzacions i ha afirmat que defensarà dins de la seva organització sindical que si el Govern no dóna un "gir total" es donen les condicions per a, abans de finalitzar l'any, convocar una vaga general.





A més, el secretari regional d'UGT va fer una crida als partits nacionalistes i, en concret a Nova Canàries, "que ja li han donat un cop més la virtut de tenir el que anomenen el vot d'or".





"Si ja té pactat el PGE amb la bonificació del 75% del transport de passatgers a la península --observó--, seria una traïció als canaris. Els diem que parlin amb claredat, si volen aprovar els PGE haurà de ser pujant les pensions al ritme de l'IPC perquè hi ha 42.000 canaris no contributius, més de 150.000 pensionistes que viuen sota el llindar de la pobresa i crec que no tindrien la suficient valentia per mirar-los als ulls i dir-los que els ha traït [en relació a NC] " .