Santi Vidal assegura que només va llançar meres hipòtesis i demana que s'arxivi la seva causa

El CGPJ nega el retorn de Santi Vidal a l'activitat judicial





La defensa de l'exjutge i exsenador d'ERC Santi Vidal ha demanat al magistrat que investiga els fets relacionats amb el referèndum de l'1 d'octubre, Juan Antonio Ramírez Sunyer, el sobreseïment de la causa argumentant que les seves declaracions sobre que el Govern havia obtingut les dades fiscals dels catalans de forma il·legal van ser hipòtesis i "meres proclames".

En un escrit remès al titular del Jutjat d'Instrucció número 13 de Barcelona i al qual ha tingut accés Europa Press, el lletrat de Vidal fa seves les conclusions exposades pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya al febrer de l'any passat quan va dir que les declaracions l'acusat "no van passar de ser plantejaments de futur en el context d'una sèrie d'actes polítics relacionats amb el seu càrrec de senador".

Es refereix seu advocat als plantejaments que va defensar l'exsenador de la formació independentista a un seguit d'actes celebrats el 2016 a Catalunya en els quals va dir que el Govern havia tingut accés de forma il·legal a les dades fiscals dels catalans per crear una Hisenda pròpia o que comptava amb una partida "camuflada" de 400 milions d'euros per finançar el referèndum il·legal.

Manifestacions totes elles que van motivar una querella del partit polític Vox i l'obertura de diligències per part del titular del Jutjat 13 al febrer de 2017 i que han derivat en una investigació contra exalts càrrecs del Govern pels preparatius del referèndum i la deriva sobiranista.

REVELACIÓ DE SECRETS I MALVERSACIÓ NO PROVATS

En el seu escrit, el lletrat recorda que en la seva declaració en qualitat de investigat el passat mes de febrer, Vidal ja es va desdir reconeixent que no podia mantenir que fos cert. També recull la correcció que li va fer el llavors vicepresident del govern català Oriol Junqueras ha afirmat que les úniques dades fiscals que disposava el seu equip s'havien obtingut de manera lícita i el malestar d'altres membres d'ERC davant aquestes afirmacions, que van qualificar d ' "error" .

La seva defensa insisteix a més que no ha existit per part de Vidal intromissió legítima alguna en les dades reservats dels ciutadans ni tampoc distracció de cabals públics que li sigui imputable; per això considera que al llarg de la instrucció de la causa no ha quedat provat que cometés revelació de secrets i malversació de cabals, delictes pels quals se l'investiga.

A més nega igualment que Vidal hagi participat en el desenvolupament de les 'lleis de desconnexió' aprovades al Parlament de Catalunya ja que aquestes s'haurien elaborat per l'Institut d'Estudis per al Autogovern de Catalunya, institució de la qual no pertany i amb la qual no ha treballat.

EL CGPJ NO HO readmet A LA JUDICATURA

Precisament per la seva implicació en la redacció d'una constitució catalana va ser suspès de les seves funcions com a jutge pel Consell General del Poder Judicial (CGPJ) pel termini de tres anys. Complerta la sanció aquest mes de març, la Comissió Permanent de l'òrgan de govern de jutges li ha denegat el reingrés al servei actiu en la carrera judicial per les manifestacions abans esmentades.

Els magistrats van exposar que tot el que s'ha dit en les seves intervencions públiques mentre estava suspès en funcions revela la seva "falta de lleialtat a les institucions de l'Estat ia la Constitució". Vidal, per la seva banda, va anunciar que recorria la decisió del CGPJ i que la seva ideologia independentista no hauria de ser un impediment per tornar al seu treball.