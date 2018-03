Rajoy promet mantenir el sistema de pensions i fer un esforç per pujar-les "el que puguem"

Mariano Rajoy en un acte a Marbella aquest dissabte (EUROPA PRESS)

El president del Govern i del PP, Mariano Rajoy, ha assegurat aquest dissabte que, mentre estigui a l'Executiu central, el sistema de pensions "es mantindrà, segur, i les pensions pujaran", encara que ha deixat clar que "pujaran el que puguem". Això sí, ha dit que farà "un gran esforç, però no poden pujar el que no puguem".

De la mateixa manera, ha defensat les polítiques econòmiques dutes a terme pel PP i ha assegurat que, si es mantenen, "podrem en el futur tenir unes pensions millors"; si no, "tornarem a ballar-i el que ens va passar en els últims anys", ha postil·lat, deixant clar que "fer marxa enrere" és una cosa que no es pot permetre Espanya.

"Seguirem fent les coses bé i gaudint del millor sistema de pensions", ha defensat. Precisament, aquest dissabte s'estan succeint concentracions i mobilitzacions a tot Espanya per unes "pensions dignes".

Rajoy, que ha clausurat a Marbella (Màlaga) l'acte de presentació de les candidatures del PP-A, davant més de 1.500 persones, sota el lema 'Andalusia ens mou', que els populars andalusos vénen utilitzant des del 28 de febrer ; ha afegit que les pensions "no es garanteixen amb discursos ni amb promeses que no es puguin complir, ni amb enganys". Així, ha dit que "prometre és gratis", criticant que "al Congrés dels Diputats està a l'ordre del dia".

Segons el parer de Rajoy, "es necessita governar bé, tenir cura dels comptes públics, ser seriós, dir la veritat i crear ocupació", ha aclarit el president del Govern i del PP, recordant, sobre això, que amb l'Executiu del PSOE "es van perdre a Espanya tres milions de llocs de treball i van deixar de cotitzar a la Seguretat Social i per això es van perdre desenes de milers de milions d'euros", ha lamentat, afegint que, com a conseqüència," entrem en la major crisi que hem viscut en Espanya en molts anys". Per això, ha deixat clar que amb el PP "això no passarà".

"El PP va mantenir una política econòmica que ens permetrà en el temps mantenir el sistema de pensions, la sanitat, l'educació i millorar", ha afegit, recordant que aquest any "pujaran les pensions més baixes, les de viduïtat, anem a pujar les mínimes, anem a atendre els pensionistes en l'IRPF ..."

"Si mantenim aquestes polítiques podrem en el futur tenir unes pensions millors, si no, tornarem a ballar-, al que ens va passar en els últims anys", ha dit, advertint que, "fer marxa enrere, francament no crec que és una cosa que es pugui permetre en aquest país".

Així, ha dit que quan es parla del sistema de pensions "no es parla d'abstraccions ni de generalitats", sinó de la gent. I ha incidit que "les pensions no es garanteixen amb discursos ni amb promeses que no es puguin complir ni amb enganys", defensant la política econòmica del PP.

En la seva intervenció, ha dit que el sistema de pensions afecta a tots i "són un sistema de solidaritat entre generacions que hem de cuidar entre tots perquè es pugui mantenir en el temps".

És més, ha defensat que quan es parla del sistema de pensions "no parlem d'abstraccions ni generalitats", sinó de la gent i persones que "han sabut treure aquest país endavant amb el seu esforç amb el seu treball ... i que no han de ser utilitzades per ningú en cap debat ni en cap ambició ", ha advertit, ja que" són persones que han donat tot pel seu país i mereixen ara la nostra gratitud, el nostre respecte i que fem per ells tot el que puguem fer".

Ha recordat que el PP el 2011 va assumir la responsabilitats de Govern, recordat "com estava Espanya en aquest moment, ja que era un país amenaçat per tots els mals, començant amb l'amenaça de fallida, d'un rescat i la pèrdua de la nostra sobirania econòmica ". En aquest punt, ha recordat l'esforç que va demanar perquè el PSOE "havia perdut 70 mil milions d'èuros de recaptació i no es fa el mateix amb 70 mil milions més que menys".

També ha recordat que va dir en la sessió d'investidura que "l'única partida que no es tocaria per baix era la de pensions, i ho vam complir, i vam aconseguir, en el pitjor moment de crisi econòmica de la història, mantenir el sistema, no congelar-lo i pujar-les", ha incidit, aclarint que "la veritat és que poc, i m'agradaria pujar-les més, però per això hem de perseverar en la política econòmica que s'està duent a terme", ha conclòs.