Henkell i Freixenet signen un acord per convertir-se en líders mundials del sector del cava

Seu de les Caves Freixenet (EUROPA PRESS)





El grup alemany Henkell, filial vinícola del grup Dr. Oetker, ha signat un acord per adquirir el 50,67% de Freixenet, han informat aquest dissabte les empreses en un comunicat.





Henkell també ha signat un acord de cooperació internacional amb les dues parts de la família que conserven la resta de les accions de Freixenet, José Ferrer Sala i José Luís Bonet Ferrer, amb el qual les dues companyies pretenen unir forces i "convertir-se en el líder mundial del sector dels vins escumosos".

"Freixenet és líder mundial en el sector del cava i Henkell compta amb la marca Mionetto, líder del mercat Prosecco, i amb Henkell trocken, el vi escumós més exportat d'Alemanya", han detallat.

L'objectiu de l'acord de cooperació és "obrir nous mercats i canals de distribució que permetin ampliar la presència internacional de les dues companyies" i contribuir al seu creixement sostenible.

El president de Freixenet SA, José Luis Bonet Ferrer, ha declarat que en Henkell han trobat "a un soci amb una forta visió de futur" que ajudarà a enfortir la productora de cava mantenint la seva identitat i tradició amb més presència internacional.

El soci de Dr. August Oetker KG, Dr. Albert Christmann, ha comentat que continuen amb l'expansió de les seves àrees de negoci i que l'adquisició de Freixenet reforça la seva posició en el mercat internacional de la divisió de vins escumosos, vins i licors, alhora que permetrà construir "la base per a un creixement sostenible d'aquest negoci".

El CEO d'Henkell & Co, Dr. Andreas Brokemper, ha indicat que les dues empreses tenen la mateixa visió emprenedora i que junts poden oferir els seus clients "una més àmplia experiència internacional i un assortiment únic de marques de primera qualitat".

Freixenet i Henkell confirmaran els detalls de la cooperació més endavant, ja que l'adquisició de les accions està subjecta a la seva aprovació per l'Autoritat Europea de la Competència, han informat.

220 MILIONS PER A LA COMPRA DE L'50,7% D'ACCIONS





Henkell es converteix en soci majoritari de Freixenet, en fer-se amb el 50,7% del capital, després de pagar prop d'uns 220 milions d'euros, de manera que el grup alemany valora la companyia catalana en una mica menys de 440 milions, per sota de els 500 milions inicials, ja que el preu estava condicionat al resultat d'unes auditories, segons va publicar 'La Vanguardia'.

El grup alemany va comptar des del primer moment amb el vistiplau de la família Hevia-Ferrer, que ostenta el 29% de les accions; posteriorment es van sumar els germans Eudald i Pere Bonet, que tenen el control del 14,5% del capital, i finalment Pilar Bonet, propietària d'un 7,25%.

Per la seva banda, el president d'honor de Freixenet, Josep Ferrer, primer accionista amb el 42% del capital, i Josep Lluís Bonet, actual president del grup cavista, han decidit de moment no vendre les seves accions, si bé l'acord de compravenda inclou un acord per a l'adquisició futura a un preu determinat de les accions de les branques que ara opten per no vendre.

Així, el consell de Freixenet experimentarà canvis amb la incorporació de tres representants de Henkell, que assumiran també la gestió financera, de la producció i de la distribució comercial, i continuaran dos representants de les famílies que mantenen accions, José María i Pedro Ferrer, mentre que Josep Lluís Bonet assumiria el càrrec de president d'honor.