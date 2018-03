Unes 8.000 persones es manifesten a Barcelona en defensa de l'escola catalana

Un aspecte de la manifestació d'aquest dissabte en defensa de l'escola catalana (EUROPA PRESS)





La Guàrdia Urbana ha xifrat en 8.000 persones l'assistència a la manifestació en defensa del model d'escola catalana que s'ha celebrat aquest dissabte a Barcelona, han informat fonts municipals a Europa Press.

La manifestació, convocada per la plataforma Somescola, s'ha iniciat a Ronda Sant Pere i ha finalitzat al parc de l'Estació del Nord, amb consignes com 'L'escola catalana no te per' i 'No tenim per'.

Entre els assistents a la manifestació han figurat el president del Parlament, Roger Torrent; l'exconsellera d'Ensenyament Irene Rigau; els vicepresidents de ANC i Òmnium, Agustí Alcoberro i Marcel Mauri; i diputats com Eduard Pujol (JxCat) i Ester Niubó (PSC), entre d'altres.

ACTUACIÓ DE VALTONYC

El raper balear Valtonyc ha actuat com a tancament de la manifestació en defensa de l'escola catalana. L'actuació de l'artista, condemnat pel Tribunal Suprem per un delicte d'injúries, ha estat el colofó d'una manifestació marcada per la pluja i que ha comptat amb gran part de la comunitat universitària.

El vicepresident d'Òmnium Cultural, Marcel Mauri, ha assegurat que l'escola catalana "no té por als atacs del 155 i d'aquells que volen dividir" la societat. Mauri ha assenyalat que la comunitat educativa surt a defensar un model "cohesionador i d'èxit". També ha advertit al Govern espanyol que "no toqui" el sistema educatiu.

Per la seva banda, l'exconseller d'Ensenyament i diputat d'ERC al Parlament Ernest Maragall ha afirmat que la manifestació en defensa del model d'escola catalana serveix per "reafirmar conviccions, cert orgull i compromís".

Maragall ha afegit que en la convocatòria hi ha professors, mares i pares, ajuntaments, sindicats i entitats, ja que són conscients del que es juga la societat "en aquesta qüestió", i ha defensat el model d'escola catalana.

Així, el diputat d'ERC també ha cridat a estar preparats davant d'un "atac més intens i més fort" per part de l'Estat, ha advocat per preparar-se per construir l'escola de la república, i ha sostingut que l'educació ha de ser una peça essencial d'una república catalana.