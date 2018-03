Elisenda Paluzie guanya les eleccions al secretariat nacional de l'ANC

Elisenda Paluzie és profesora d'Economia a la UB (Albert Salamé)





Elisenda Paluzie ha guanyat les eleccions al secretariat nacional de l'ANC. Segons informa el diari 'ARA', la professora titular d'Economia de la UB ha rebut 5.062 i ha quedat per sobre de Joan Canadell, David Minoves i Pep Cruanyes. En total, ha votat un 19,51% del cens: 7.155 socis, 4.596 dels quals ho han fet telemàticament i 2.559 presencialment. El vicepresident del Cercle Català de Negocis, David Fernàndez ha estat el cinquè més votat de la llista de representació nacional i Adrià Alsina, excap de premsa de l'entitat, sisè.

Els resultats són transcendentals per veure quines majories es conformen en el nou secretariat. Els 77 membres -25 de representació nacional, 50 territorials i dos exteriors- són els que dissabte que ve hauran de triar els quatre principals càrrecs de l'ANC: la presidència, la vicepresidència, la tresoreria i la secretaria. Tres dels candidats ja han expressat la seva intenció de postular-se: el fins ara cap de premsa de l'entitat, Adrià Alsina; el president del CIEMEN, David Minoves; i el vicepresident del Cercle Català de Negocis, David Fernàndez.

El context de divisió ha situat en dos pols molt diferenciats Minoves i Alsina. Una llista del cofundador de l'ANC Pere Pugès en què recomanava el vot per a certs candidats i posava en una mena de llista negra a d'altres va accentuar la partició en dos. En un correu electrònic enviat a socis de l'ANC, Pugès deixava clar que els seus preferits són aquells que no estan vinculats a cap partit i excloïa Minoves pel seu destacat passat a ERC, així com el portaveu de la Comissió de la Dignitat, Pep Cruanyes, i també Paluzie.

L'inici de la campanya va estar marcat, però, per l'exclosió de l'exdiputat de la CUP al Parlament Antonio Baños per haver participat en una tertúlia radiofònica, vulnerant així el reglament de les eleccions. La junta electoral va donar un marge de temps perquè ell i 17 candidats més expulsats presentessin al·legacions i es van aturar les votacions telemàtiques. Finalment, Baños va quedar fora de la cursa, juntament amb sis aspirants més. Una de les persones que més va criticar la decisió de la junta va ser Minoves que, en certa manera, ha volgut capitalitzar el suport a Baños.

En la línia del que ha defensat el vicepresident de l’entitat Agustí Alcoberro, diverses fonts consultades per l'ARA subratllen la necessitat que les diferències entre blocs no es reflecteixin al secretariat fins al punt de fer impossible l'entesa. Algunes veus creuen que els perfils d'Alsina i Minoves han quedat esquitxats d'aquesta polarització i no serien els més indicats per liderar una presidència de consens. Fernàndez podria ser una alternativa, segons algunes de les persones consultades, i també sona el nom de Paluzie, per bé que ella no té intenció d'optar a la presidència.

La renovació a l'ANC arriba en un moment en què l'independentisme es troba en ple debat sobre l'estratègia a seguir per donar continuïtat al Procés. Encara sense Govern, en el si de l'entitat topen dos corrents de fons: un partidari d'implementar la República partint del mandat de l'1-O i un altre que opta per flexibilitzar els terminis i eixamplar majories per aconseguir la independència amb més suport social.