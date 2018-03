Les bases reclamen congressos extraordinaris a ERC i PDeCAT per repensar els seus fulls de ruta

Artur Mas, Carles Puigdemont i Oriol Junqueras





Les bases de l'independentisme no estan contentes amb les posicions fixades des de la direcció de les principals formacions, ERC i PDeCAT, i es plantegen la celebració de congressos i convencions extraordinàries que permetin canviar el seu full de ruta.

Segons revela aquest diumenge 'OKDIARIO', al PDeCAT, la marxa del seu líder Marta Pascal a Madrid per ser senadora i la bona acceptació de la marca JXCat, fa que molts afiliats que van quedar apartats de les posicions de poder en el congrés fundacional del partit de fa divuit mesos -però amb molt poder institucional- estiguin estudiant com forçar la celebració d'un congrés extraordinari per plantejar una "reinvenció general".

Amb això, els demòcrates pretenen reorientar ideològicament i orgànicament la formació hereva de la dissolta Convergència Democràtica de Catalunya. De fet, segons fonts citades per 'OKDIARIO' ara ja es parla de "deconstrucció" de l'PDeCAT. Així mateix, també volen potenciar la marca JXCat per sumar més persones al projecte, com ja va avançar Carles Puigdemont fa unes setmanes, però d'això en la direcció del PDeCAT no volen sentir parlar.

ERC ES PREPARA PER UNA CONFERÈNCIA IDEOLÒGICA

Davant la situació penal d'Oriol Junqueras i altres alts càrrecs nomenats per l'últim Govern, Esquerra Republicana també necessita parar i repensar. Fonts del partit asseguren que podria organitzar-se al juny la celebració d'una conferència ideològica amb l'objectiu de repensar el partit i aclarir les idees entre el territori, la direcció, les bases i els votants.

Així, alguns afiliats estan preparant ja la seva estratègia de cara a aquesta conferència ideològica que podria desembocar en un congrés extraordinari amb la renovació d'una direcció que porta vuit anys al capdavant del partit.