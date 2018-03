L'OPA conjunta d'ACS i Atlantis sobre Abertis formarà un gegant mundial d'infraestructures

Abertis mantindrà la seva seu a Espanya





ACS i Atlantia podran emprendre a partir d'aquesta mateixa setmana la presa conjunta d'Abertis en virtut de l'acord assolit per deixar de banda la 'batalla' d'opes que lliuraven pel grup de concessions i comprar-junts, una operació valorada en 18.181.000 d'euros amb la qual formaran un 'gegant' mundial d'infraestructures.

Aquest dilluns, 19 de març, es publicarà l'anunci de l'OPA que els socis mantindran i reconvertiran en oferta conjunta, la qual Hochtief va llançar a l'octubre de 2017 i la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) va autoritzar aquesta setmana.

D'aquesta manera, el dimarts començarà el període d'acceptació de la proposta i, per tant, també s'obrirà legalment la porta al fet que ACS i Atlantia presentin aquesta OPA modificada i més retirin l'OPA de la italiana.

Així, mitjançant un suplement al fullet de l'OPA de Hochtief ja aprovat, els dos socis de fixar en 18,36 euros el preu que finalment oferiran per cada acció d'Abertis, import que a més pagaran íntegrament en efectiu.

Es tracta del mateix preu que Hochtief plantejava per Abertis, després de restar el dividend de 0,40 euros per acció que la companyia d'autopistes reparteix precisament el dimarts dia 20. A més, està en línia amb l'actual cotització de l'empresa.

La modificació suprimirà així l'opció de l'OPA original d'atendre el 19,5% de l'operació mitjançant un canvi d'accions i inclourà a més l'opció de venda forçosa per tal d'aconseguir el 100% de la companyia i excloure-la de Borsa.

LA MODIFICACIÓ DE L'OPA NO PARALITZA EL PROCÉS

Segons el que estableix la legislació espanyola d'opes, la presentació d'aquesta modificació de l'oferta no suposarà la paralització del termini d'acceptació, que inicialment serà de trenta dies naturals, fins al 20 de maig.

No obstant això, la CNMV podria ampliar-lo, si així ho considerés oportú, una vegada que s'aprovi el suplement de modificació a l'OPA que es presenti, autorització per a la qual no té establert un termini.

El llançament de l'OPA modificada de Hochtief per Abertis suposarà el primer pas de l'aliança d'ACS i Atlantia al voltant del grup d'autopistes que presideix Salvador Alemany.

En una segona fase, una vegada que es faci amb el 100% d'Abertis, Hochtief la vendrà a la societat conjunta que Atlantia, ACS i la pròpia Hochtief constituiran per prendre i gestionar junts la concessionària.

La signatura tindrà seu a Espanya, malgrat que Atlantia tindrà un 50% més una acció de la societat i ACS i Hochtief la resta. Quant al finançament de l'operació, els tres socis realitzaran una aportació de 7.000 milions a la signatura conjunta que negociarà amb la banca l'import restant de l'operació.

El grup que presideix Florentino Pérez i la companyia controlada pels Benetton concretaran els detalls de l'aliança en la modificació de l'OPA. No obstant això, ja han fixat el seu objectiu, conformar el major grup mundial d'infraestructures i licitar per projectes internacionals per 200.000 milions d'euros.