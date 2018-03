Iceta es manifesta amb SCC per mostrar la seva indignació perquè no hi ha Govern

Miquel Iceta se suma a la manifestació de SCC (EUROPA)





El primer secretari del PSC, Miquel Iceta, ha assegurat que es manifesta aquest diumenge a la marxa convocada per SCC per expressar la seva "indignació" perquè no hi ha Govern a Catalunya.

En declaracions als mitjans abans de la manifestació que exigeix seny, ha reclamat que acabi l'aplicació de l'article 155 com més aviat i que es formi un Govern que "hauria de treballar amb seny, és a dir, dins de la legalitat i pensant en el conjunt del país".

Sobre la investidura, el líder socialista ha criticat que el Parlament està en un "llimbs jurídics" a l'espera de la investidura d'un president de la Generalitat o de que comencin a córrer els terminis.