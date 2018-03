L'Espanyol ofereix al Betis la catifa cap a Europa

L'Espanyol va encaixar tres gols del Betis (EFE)





El Reial Betis va jugar un partit molt complet en el qual va guanyar per 3-0 i va sumar tres punts que, units als de dilluns passat a Vitòria, li posen rumb a Europa, tot el contrari que l'Espanyol, que va trencar a Sevilla una ratxa de set jornades sense perdre.





El conjunt andalús sempre va ser el dominador del joc i de la situació davant un rival el català que no va mostrar en cap moment la possibilitat de complicar-li la vida.

Es van mesurar dos equips amb inèrcies positives, en el cas del sevillà amb ganes de fer un salt important per colar-se als llocs europeus i en el del barceloní per sortir d'aquesta zona de ningú i també aspirar a la zona alta de la taula.

D'entrada, va caldre comprovar quin dels dos s'adaptava millor al terreny, que, sense estar malament, es trobava alguna cosa ràpid i tou, per la pluja.

L'entrenador dels bètics, Quique Setién, va tornar al sistema de tres centrals amb dos laterals avançats i amb ells el seu equip va pressionar a dalt i també va buscar el joc directe.

Els de Quique Sánchez Flores van voler avançar les seves línies tot i que van anar a remolc de la iniciativa rival, i així el conjunt verd-va començar rondar amb intenció davant el porter Pau López, del qual s'ha publicat en les últimes setmanes que ja ha arribat a un acord amb el Betis per l'esdevenidora temporada.

Va proposar més la formació local i va trobar el premi sobrepassada la mitja hora, en una jugada en què precisament va col·laborar Pau López amb el seu feblesa de mans en una rematada de cap del jugador del planter Junior Firpo.

Amb l'1-0 no va variar gens la situació i el Betis va mantenir el seu interès per anar-se'n cap a la meta visitant davant un Espanyol al qual li va durar molt poc la pilota en el seu poder i que mai va inquietar al porter Antonio Adán.

A la segona part Quique Sánchez Flores va treure d'entrada a Sergi Darder per Pablo Piatti per donar-li alguna cosa donar-li mes consistència a un centre del camp que havia perdut en el primer període, però la reacció no arribava davant un Betis que va mantenir controlat el partit.

El migcampista algerià Ryad Boudebouz, a més, va voler que aquest control local quedés reflectit en el marcador i d'un precís remat creuat per baix va posar el 2-0 als 56 minuts.

Va ser a partir d'aquí quan l'Espanyol va despertar i va estrènyer per primera vegada en tot el que anava de partit però mai amb la força suficient per inquietar un adversari que va aconseguir el tercer per mediació de l'altre jugador del planter, Francis Guerrero, i també amb la col·laboració del meta espanyolista.

El partit estava ja sentenciat i només quedava per veure si el Betis marcava algun tant més o l'Espanyol maquillava el voluminós marcador, però no va passar res d'això.