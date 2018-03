JxCat ofereix un pacte a la CUP que inclou una moció de confiança a mitja legislatura

Anna Gabriel i Carles Puigdemont en la passada legislatura (REUTERS)





Junts per Catalunya ha fet arribar a la CUP una proposta per poder investir el president, que passaria per pactar una qüestió de confiança a mitja legislatura. Segons informa el canal 3/24, que cita fonts del partit, es busca un acord que garanteixi el compliment del full de ruta independentista.

Amb aquesta fórmula, JxCat busca el suport dels quatre diputats anticapitalistes, després que acordessin abstenir en la votació de la investidura de Jordi Sànchez, en presó preventiva a Soto del Real, com a president de la Generalitat. Els acords que aconseguirien inclourien el Consell per la República a Brussel·les i el denominat procés constituent amb l'aprovació d'una multiconsulta.

Precisament aquest diumenge Carles Puigdemont es troba a Ginebra, on té previst reunir-se amb l'exdiputada 'cupaire' Anna Gabriel ia la qual acudirà també una representació de la CUP.

Tot i així, el partit anticapitalista ha assenyalat que, "davant les informacions aparegudes a la premsa", el seu viatge a Ginebra s'emmarca "en el context del Festival de Cinema i Fòrum Internacional dels Drets Humans i de la 37a Sessió del Consell de Drets humans de l'ONU ". La visita "s'inscriu", asseguren els anticapitalistes, "en el marc de la denúncia de la retallada de drets fonamentals impulsada per l'Estat espanyol a Catalunya i la situació dels presos polítics i les persones exiliades". "I no", matisen, "per alguna gestió relativa al procés d'investidura".