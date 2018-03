Manuel Valls assegura que Europa no pot intervenir ni donar suport a un projecte separatista

L'exministre francès Manuel Valls aquest diumenge a Barcelona (EUROPA PRESS)





L'exministre francès Manuel Valls ha afirmat aquest diumenge que el "projecte separatista ha fracassat" a Catalunya perquè s'ha vist com Europa no li ha donat suport.

En declaracions als mitjans abans de la manifestació convocada per SCC per exigir seny, Valls ha assegurat que "Europa no pot donar suport a un projecte separatista" en un context europeu difícil pel creixement dels populismes.

"No hi ha ni mediació ni suport possible als separatismes ni a canviar les fronteres europees", ha afirmat, i ha afegit que espera que amb el diàleg polític s'arribi a una solució a Catalunya.