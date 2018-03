Manifestació multitudinària a Barcelona per reclamar un Govern per a tots els catalans

Capçalera de la manifestació convocada per SCC a Barcelona (EUROPA PRESS)





Unes 7.000 persones, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest diumenge a Barcelona convocats per SCC sota el lema 'Ara més que mai, seny, des de la plaça Colom, l'avinguda Marquès d'Argentera fins l'estació de França, on estan programats diversos parlaments.

Amb la presència de exprimer ministre socialista francès Manuel Valls, la manifestació ha arrencat passades les dotze del migdia amb el suport de diversos líders de partits constitucionalistes, entre els quals figuren la ministra de Sanitat, Dolors Montserrat, i el delegat del Govern a Catalunya, Enric Millo; el president de Cs Albert Rivera i Juan Carlos Girauta; el primer secretari del PSC, Miquel Iceta, i l'alcaldessa de l'Hospitalet Núria Marín.

També han secundat la marxa l'actriu Rosa Maria Sardà; l'exministre d'Exteriors José Manuel García Margallo; l'exfiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo; a més de diversos membres de Societat Civil Catalana i dirigents de partits que han donat suport a la convocatòria.

És la tercera vegada que l'entitat constitucionalista crida els catalans a omplir els carrers per evidenciar que "el poble català no és només el dels independentistes" i reivindicar uns dirigents polítics que pensin en el bé de tots els ciutadans.

Les dues anteriors mobilitzacions van ser massives i van tenir lloc també a la capital catalana a l'octubre, mes en què es va celebrar el referèndum i es va proclamar, sense efecte, la independència al Parlament.









ROSA MARIA SARDÀ ALERTA SOBRE LA DIVISIÓ DE LA SOCIETAT CATALANA





L'actriu Rosa Maria Sardà ha demanat diàleg al Govern central per contribuir a solucionar la situació a Catalunya i als partits independentistes que formin un Govern per a tota la població amb l'objectiu de reconciliar la societat.





En el seu discurs al final de la manifestació de SCC a Barcelona, ha acusat el Govern de tenir "part de la culpa" de la situació a Catalunya, per la qual cosa l'ha instat a fer política i dialogar amb l'independentisme.





"Que deixin de jugar, els d'aquí i els d'allà, a veure qui la té més llarga", ha retret als dos l'actriu.





Sardà ha alertat que la societat catalana està dividida i creu necessari que, tant els polítics com els ciutadans, treballin per millorar la convivència a Catalunya: "Hem d'actuar amb la raó, no amb la passió ni amb la panxa".





A més, ha cridat a tota la població a tenir "la mà estesa" a la resta dels ciutadans per contribuir a la convivència a Catalunya, tot i que els polítics, segons ella, vulguin a la societat dividida.









JIMÉNEZ VILLAREJO EXIGEIX UNA REFORMA CONSTITUCIONAL





El fiscal anticorrupció Carlos Jiménez Villarejo ha assegurat en la seva intervenció que els dirigents polítics independentistes no poden ni governaran Catalunya, que tots les decisions que han pres són majoritàriament tiràniques i que "estan farts de ser governats per un partit delinqüent", en referència a l'antiga Convergència.





Ha demanat la derogació de les lleis del referèndum i transitorietat aprovades al Parlament els dies 6 i 7 de setembre perquè considera que van ser un "insultant menyspreu a l'oposició democràtica" i ha acusat els dirigents independentistes de ser uns covards per no anul·lar-les: "Hi ha algun d'ells en les seves diferents declaracions davant els jutges i fiscals que hagin dit que van a anul·lar les lleis que van aprovar els dies 6 i 7 de setembre?".





Segons la seva opinió, els partits independentistes segueixen provocant un desassossec i una fragmentació a Catalunya absolutament inadmissible, segons ell, i ha exigit que s'assumeixi mitjançant una consulta ciutadana pactada amb l'estat una reforma constitucional "que ampliï i reforci les competències bàsiques d'una nació com Catalunya però dins el marc de l'estat espanyol ".





També ha volgut aclarir que Catalunya no està dominada per l'Estat espanyol: "És una falsedat total i absoluta que intenten transmetre a la comunitat internacional".





SCC APOSTA PER UN GOVERN QUE DEIXI ENRERA EL MALSON DEL PROCÉS





El vicepresident de SCC, Alex Ramos, ha defensat aquest diumenge que la manifestació celebrada a Barcelona reitera la proposta de 'seny' i convivència entre tots els catalans i la resta d'espanyols, i que hi hagi un govern no solament per a independentistes.





"Un govern sol per als independentistes obligaria el Govern a mantenir mesures que després no agraden", ha avisat durant el discurs al final de la marxa promoguda per SCC a la capital catalana.





Ha exigit un govern per a tots els catalans que se centri en la sanitat, en una educació "sense adoctrinament" on estiguin representades les llengües d'ús normal i social a Catalunya, i on es compleixi la normativa i l'estat de dret.





"Volem un govern que deixi enrere aquest malson del procés separatista i que quedi com un somni pesat feliçment superat", ha asseverat el vicepresident de SSC.





En relació a la investidura, Ramos ha dit que després del fracàs d'intentar investir als candidats de JxCat, Carles Puigdemont i Jordi Sánchez, "ara vindran uns altres per mantenir el victimisme".





"Ha de ser president de Catalunya qui ha fracturat Catalunya en dues parts? Primer ens fracturen i ara volen ser els nostres presidents?", ha ironitzat.





Per la seva banda, el president de l'entitat, José Rosiñol, ha afirmat que els partits independentistes proposen candidats per la presidència de la Generalitat que, al seu judici, han portat a Catalunya a la deriva, i ha agraït que el procés els hagi "despertat com a poble", els hagi donat visibilitat i els hagi empès a lluitar per una Catalunya oberta.