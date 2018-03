El Barça, més a prop del títol de Lliga

Paco Alcácer i Messi, autors dels dos gols contra l'Athletic (EUROSPORT)





El Barcelona referma el seu liderat amb una còmoda victòria davant l'Athletic Club (2-0) sustentada en mitja hora d'autèntic somni a la primera part. Paco Alcácer i Messi van ser els autors dels gols en un partit on l'Athletic va agafar aire després del descans però no va aconseguir major premi davant un rival intractable.

L'estat d'eufòria del Barcelona després del recital europeu contra el Chelsea es va perllongar durant una tarda de somni. Les absències destacades en l'onze de Busquets, Iniesta o Luis Suárez van passar desapercebudes en un imparable xoc, que va presentar al món el Barça més elèctric, fresc i alegre del curs.

La pressió alta de l'Athletic, tot i que tímida, va provocar desacostumats arrencades en estampida. Els nous cromos, Coutinho o Dembélé, es van associar amb llegeixo Messi en un endimoniat trident després Alcàsser que va traçar transicions supersòniques. Van proposar una alternativa, ben rebuda per la grada, al sagrat estil culer del toc i la confecció a foc lent del futbol d'atac.

El matiner gol d'Alcàsser va alçar el teló de la millor primera part de la temporada per als de Valverde. La millor notícia per als biscaïns era el marcador, però Messi va posar fi a la incertesa amb un xut marca de la casa. Kepa vivia un autèntic calvari i el Barça es divertia pràcticament a ocasió de gol per minut.

Ziganda va tocar el dibuix en el descans donant entrada a Iturraspe i l'equip va arrencar amb més ganes. El segon gir de rosca va arribar amb l'entrada de Williams i l'última bala va ser Aduriz. No obstant això, el Barcelona va blindar la seva meta. Valverde va contrarestar la millora blanca i vermella demanant major pòsit a l'equip, que fins i tot va renunciar a la pilota conscient de la seva major solidesa i va deixar passar els minuts fins al xiulet final. Dos plantejaments, un per meitat que deixen al Camp Nou tres punts més. L'objectiu del títol de Lliga, més a prop si cap.