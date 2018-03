Alerta de risc per vent, nevades i mala mar a 41 províncies aquest dilluns

Alerta per vent i fort onatge a les costes mediterrània i atlàntica





Un total de 41 províncies tindran aquest dilluns avisos de risc (groc) per vent, nevades i fort onatge, així com de risc important (taronja) per aquests dos últims fenòmens, segons la predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia (AEMET).

En concret, la neu tindrà en risc important a Cantàbria, Lleó, Segòvia, Sòria, Navarra i Astúries. Les nevades també afectaran Jaén, Osca, Saragossa, Terol, Albacete, Conca, Guadalajara, Àvila, Burgos, Palència, Salamanca, Barcelona, Girona, Lleida, Tarragona, Madrid, Castelló, Càceres, Lugo, Ourense, la Rioja, Àlaba, Guipúscoa, Biscaia i Múrcia, on s'ha decretat avís groc per risc.

Així mateix, hi haurà avisos de risc per fort vent a Almeria, Granada, Jaén, Cantàbria, Albacete, Ciudad Real, Toledo, Àvila, Lleó, Palència, Salamanca, Segòvia, Zamora, Tarragona, Madrid, Castelló, València, Badajoz, Càceres, Eivissa i Formentera, Astúries i Múrcia.

Pel que fa als fenòmens costaners, l'AEMET avisa per risc a Cadis, Granada, Màlaga, Cantàbria, Girona, Tarragona, Eivissa i Formentera, Biscaia, Guipúscoa i Astúries. A més, a Almeria s'ha activat l'avís per risc important.

L'AEMET espera aquest dilluns precipitacions fortes o persistents en el Cantàbric, així com vents forts en àmplies zones de la Península, i nevades a cotes baixes de la meitat nord i serres del sud-est.

En gran part de la Península, els cels estaran ennuvolats o coberts amb precipitacions, que s'aniran estenent d'oest a est al llarg del dia. Aquestes pluges seran localment fortes o persistents en el Cantàbric, i també podran ser de certa intensitat i persistència en zones pròximes als sistemes muntanyosos, especialment a Pirineus Occidentals i Sistemes Bètics.

En canvi, a l'àrea mediterrània les precipitacions seran menys probables, mentre que a les Canàries, estarà ennuvolat al nord amb baixa probabilitat de precipitacions en illes de poques possibilitats de precipitació.

La cota de neu es trobarà aquest dilluns, inicialment, al voltant dels 600 i 800 metres a l'extrem nord peninsular i entre els 900 i 1.100 metres a la resta de la meitat nord, tendint a baixar fins als 300 i 600 metres. Al sud-est, les cotes de neu seran superiors als 1.000 metres, descendint fins als 600 i 900.

Pel que fa a les temperatures, durant el dia experimentaran un descens en el quadrant nord-oest i centre peninsulars, i s'esperen pocs canvis a la resta. Les mínimes també baixaran i aquestes s'assoliran al final del dia en gran part del nord i nord-est. Dilluns també deixarà gelades al nord peninsular, que seran més intenses en àrees de muntanya.

Finalment, el vent bufarà del nord-est a les Canàries i de l'oest o nord-oest a la Península i Balears, i serà fort en litoral cantàbric i serralada, en ambdues altiplans, Andalusia, àrees de l'Estret i mediterrani, serralades del terç est peninsular i sota Ebre .