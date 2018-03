El col·lectiu d'infermeria denunciarà el Govern davant la CE per incomplir la directiva europea

Florentino Pérez Raya, president de l'Organització Col·legial d'Infermeria





L'Organització Col·legial d'Infermeria denunciarà el Govern davant la Comissió Europea (CE) per no adaptar de manera adequada la directiva europea de qualificacions professionals al dret espanyol, segons ha informat en un comunicat.

Els representants dels més de 300.000 infermers espanyols han defensat aquest dissabte a Toledo, durant la jornada 'Junts, construint el futur', que aquesta directiva comunitària s'hauria d'haver incorporat al dret espanyol mitjançant una llei perquè "afecta de ple a molts drets dels ciutadans".

Segons la pròpia organització, la directiva europea estableix quines han de ser les competències bàsiques d'un infermer generalista i és molt "més innovadora" que la Llei d'Ordenació de les Professions Sanitàries (LOPS) l'any 2003.

D'aquesta manera, el col·lectiu denuncia que el Govern va decidir incorporar el contingut de l'aquesta directiva al dret espanyol a través d'un Reial Decret, generant una situació de "incompatibilitat jurídica" que afecta "de ple" a la regulació d les competències infermeres.

L'Organització Col·legial d'Infermeria ja ha impugnat davant del Tribunal Suprem aquest Reial Decret per la via contenciosa administrativa. Per la seva banda, els presidents de l'Organització Col·legial, les societats científiques i els estudiants d'infermeria han presentat una denúncia per aquest mateix tema davant la Comissió Europea.

El president de l'organització, Florentino Pérez Raya, ha ressaltat que l'Executiu ha actuat de manera "inadmissible" i contravenint la normativa vigent, el compromís europeu i el sentit comú.

"Per començar, ha incomplert el termini estipulat per la Unió Europea perquè els països comunitaris s'adaptessin la nova Directiva a les seves legislacions. Espanya ha estat l'últim de tots en transposar la Directiva, trigant més d'un any i mig a fer-ho, ia sobre , finalment, ho ha fet de forma inadequada", ha agregat.