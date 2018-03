Alberto Fernández acusa Colau d'alinear-se amb l'independentisme per no anar a la manifestació de SCC

Alberto Fernández, president del Grup Popular a l'Ajuntament de Barcelona





Alberto Fernández, president del Grup Popular a l'Ajuntament de Barcelona, ha lamentat "el fet que Colau, i ni un sol membre del Govern municipal, hagin participat avui en la manifestació de Societat Civil Catalana a Barcelona, demostra que novament l'alcaldessa es s'alinea amb l'independentisme".

El líder Popular ha assegurat que "l'absència de Colau contrasta amb la seva participació a la resta de manifestacions independentistes" i lamenta que "l'alcaldessa és incapaç de donar suport a centenars de milers de catalans que se senten espanyols".

Fernández ha considerat 'contradictori' que "Colau vulgui ser pont mentre es manté a la riba independentista".

En aquest sentit, Fernández es mostra confiat "que el s Comuns no independentistes trenquin amb l'estratègia de Colau de alinear-se amb la secessió" i ha recordat que "el 40% de les bases dels Comuns van mostrar la seva contrarietat a col·laborar amb el 1- O, i setmanes més tard, el percentatge de rebuig a les tesis de Colau va pujar fins al 45%, amb la ruptura del govern de Barcelona en Comú amb el PSC".

Finalment, Alberto Fernández ha animat "a aquesta meitat de comuns que rebutgen la deriva independentista de Colau, a no secundar a l'alcaldessa si aquesta no participa en la manifestació de demà", i els insta "a que apostin per un projecte allunyat dels seus tesis independentistes".