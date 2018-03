Putin guanya les eleccions a Rússia

Putin felicitándose de la victoria electoral esta noche en Moscú (EFE)

L'actual president rus, Vladimir Putin, ha aconseguit el 72,34 per cent dels vots en les eleccions presidencials d'aquest diumenge amb un 24,19 per cent de l'escrutini ja completat.

Putin s'ha imposat així als seus rivals i aconseguiria un nou mandat de sis anys si finalment es confirmen aquestes dades. Per darrere de Putin queden el candidat del Partit Comunista de la Federació Russa, Pavel Grudinin, amb un 15,56 per cent de vots i el líder del Partit Liberal Demòcrata, Vladimir Zhirinovski, amb un 6,88 per cent de sufragis.

La candidata Xenia Sobchak, d'Iniciativa Ciutadana, va reunir l'1,39 per cent dels vots i Grigori Yavlinski, de Yábloko, el 0,78 per cent. Sergei Baburin, de la Unió Popular de Rússia, ha aconseguit el 0,62 per cent i Boris Titov, del Partit del Creixement, s'ha fet amb el 0,6 per cent.