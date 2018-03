El Reial Madrid es venja del Girona

Ronaldo va fer doblet davant el Girona FC. / FOTO: @RealMadrid





El Reial Madrid ha golejat (6-3) a un Girona que visitava per primera vegada en la jornada 29 de Laliga Santander al Santiago Bernabéu, liderat per un Cristiano Ronaldo que va aprofitar l'entesa entre Lucas Vázquez i Karim Benzema per aconseguir un pòquer de gols i una assistència que van fer inútil el doblet de Christian Stuani per als catalans i permeten als blancs retallar diferències sobre l'Atlètic de Madrid.





Sense Sergio Ramos, fora de la convocatòria, i amb Luka Modric, Gareth Bale i Casemiro a la banqueta, l'encert del portuguès de cara a gol va ser vital per al triomf madridista, resolent amb quatre gols una trobada frenètic en la segona meitat, amb tots dos equips embrancats en jugades ofensives.





L'associació en l'arrencada de l'enfrontament entre Lucas Vázquez i Benzema va generar perill per a la meta d'un rival que visitava per primera vegada al Santiago Bernabéu. Entre tots dos van fabricar la primera ocasió, en la qual el gallec no va saber definir en el mà a mà amb Bono, i entre els dos van construir la segona arribada que va desembocar en el gol blanc, quan el porter dels gironins va rebutjar a córner.





Al servei de córner botat en curt, Cristiano Ronaldo va aparèixer per empènyer a les xarxes un centre de Toni Kroos i prolongar la seva ratxa golejadora en 2018. Tot i el gol inicial, els de Pablo Machín no van canviar el seu plantejament i van mantenir les línies juntes en defensa per buscar el seu moment.





Amb joc directe sobre Christian Stuani i Portu i arribades de Johan Mojica per banda esquerra, els catalans es van acostar a la porteria defensada per Keylor Navas. De nou en un llançament des de la cantonada, l'uruguaià va guanyar el salt al seu parell per tornar la igualada a una contesa equilibrada sobre la gespa.





Després del descans, van tornar a aparèixer en escena Lucas i Benzema. Amb una nova associació, el francès va trobar el desmarcatge de Cristiano Ronaldo, que no va fallar en el mà a mà amb Bono per mantenir la seva escalada a la recerca del pitxitxi. El portuguès es va permetre fins i tot ser generós amb el gallec i, després de rebre un centre del gal dins de l'àrea, va optar per assistir a Lucas Vázquez per posar una diferència de dos gols a l'hora de joc que va donar tranquil·litat als de Zinedine Zidane.





Els tants van minvar moralment a un Girona sòlid fins al moment i que no va poder contenir el potencial ofensiu blanc. Les ocasions van començar a caure totes del costat dels madridistes, que es van estavellar amb el travesser en un cop de cap de Nacho que va poder haver sentenciat el duel. El que no va fer el central i tampoc va poder fer Benzema, ho va aprofitar de nou un Cristiano que va recollir el rebot de Bono en el tir del '9' blanc per intentar acabar amb les il·lusions visitants.





Malgrat els durs cops, els de Pablo Machín van tornar a aixecar-se per retallar diferències. En un nou córner botat en curt, aquest cop per part dels catalans, Stuani es va beneficiar de la distracció de la defensa local per guanyar la partida a Dani Carvajal i sumar el seu dissetè gol de curs.





L'uruguaià va tornar l'esperança a un planter aguerrit i lluitador, que va començar a posar en dificultats a un conjunt blanc en el qual Zidane va tractar de posar ordre amb la inclusió de Modric, Bale i Isco per Kovacic, Asensio i un Benzema que es va retirar entre aplaudiments d'una grada no tan poblada com en altres partits.





El tram final no va variar el guió d'una segona meitat frenètica, amb tres gols en els últims minuts que van deixar el definitiu 6-3 al marcador. En el bàndol local, els suplents Modric i Bale es van ajuntar perquè el gal·lès anotés el seu tercer gol en els últims sis xocs.





En els visitants, per tercera vegada en la nit, un córner va propiciar el gol de Juanpe que semblava acabar el duel, abans que Cristiano aparegués per darrera vegada per recuperar el protagonisme amb un pòquer que el situa de ple en la baralla amb Messi per el Pitxitxi, 22 punts pels 25 de l'argentí.





El voluminós resultat va certificar una derrota que impedeix als de Machín escalar a uns llocs de Lliga Europa que tanca el Sevilla amb dos punts més, mentre que el Reial Madrid recupera la seva tercera posició i retalla diferències sobre l'Atlètic de Madrid, segon amb quatre punts més.