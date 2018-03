El dilema de l'eriçó o l'aïllament existencial

Quan naixem, la pregunta per la identitat encara no està present. Ni aquesta, ni cap altra. En aquest període som éssers sentents, tot just cognitius, aclaparats per estímuls sense que hi hagi pensament entre ells. En els primers anys de vida, els nostres pares són els referents identitaris per excel·lència. Són vistos com el receptacle de la veritat: els éssers que el coneixen tot, que sobre res dubten. També ens protegeixen amb la seva omnipotència; no hi ha al món una cosa dolenta que pugui ocórrer-si estem al seu costat. D'aquesta manera, sentim que no hi ha distància entre nosaltres i ells, que no hi ha separació possible. Som un i el mateix.





A mesura que creixem, això canvia. El desenvolupament conscient de la identitat comença quan percebem la diferència latent entre qui sóc jo i qui és l'altre. Sorgeixen així discrepàncies amb els nostres pares: ja no ho saben ni ho poden tot i vam començar a buscar respostes de forma autònoma. Conscients de la nostra subjectivitat, és llavors quan vam començar realment a existir.





Per necessari que sigui, madurar implica prendre consciència de la separació entre el meu jo i el de tots els altres. És una experiència dolorosa, de soledat i incomunicació, que ens resulta difícil d'assimilar. Aquest fenomen va ser el que el pensament existencialista va denominar aïllament existencial, un fet vital causant de multitud de problemes, però també de superacions.





INTERIORITAT





La dinàmica és complexa. D'una banda, ens busquem a nosaltres mateixos: tractem d'escodrinyar la nostra interioritat, d'anar a la caça del que som, d'allò que ens defineix. Això que anhelem ho percebem en certs instants de claredat, però en general es desdibuixa entre les nostres reaccions. La veritat és que no sabem on buscar-nos, desconeixem què ens fa ser el que som i acabem identificant-nos amb la nostra personalitat, la manifestació més visible de la nostra interioritat: una cosa que de vegades és representatiu del que som, però també pot ser una simple estratègia per ocultar-nos.





Si no ens coneixem a nosaltres mateixos, difícilment aconseguirem situar-nos en una posició que permeti que ens coneguin.





En lloc de presentar-nos davant l'altre, ens re-presentem, articulem allò que creiem ens defineix, perquè aquest ho vegi, perquè ens imagini com ens agradaria que ho fes. Necessitem el contacte amb l'altre, busquem la fusió amb ell, però la possibilitat de rebuig per part seva, de no reconeixement del valor de la nostra singularitat fa que acabem per dissenyar el que volem que vegi. Mostrem de nosaltres només el que considerem que pot ser apreciat, valorat; en altres paraules, consumit. Sovint estem tan immersos en aquesta dinàmica que no som capaços de reconèixer el nostre ser més enllà del que l'altre veu en nosaltres.





Sense la seva mirada no som, i només som allò que ell veu en nosaltres. D'aquesta manera, la comunicació intersubjectiva es perverteix. Cap es coneix, cap es valora però tots senten la necessitat de ser estimats per l'altre. Tots busquen amor, ningú se sent estimat i finalment tots pateixen. Literalment, aquesta és una de les conseqüències de la mala gestió de l'experiència de l'aïllament existencial: una interpretació errònia de la meva independència com a individu que em porta a la dependència de l'altre.





DILEMA DE L'ERIÇÓ





Va ser aquesta desvirtuada dinàmica social la qual Arthur Schopenhauer va voler reflectir en un breu apartat de la seva obra 'Parerga i Paralipomena' (1851), a la qual va denominar el "dilema de l'eriçó". En ella relata la faula d'uns eriçons que en un dia de fred es troben amb la necessitat d'entrar en calor. Per a això s'apropen entre si, però les seves pues fan que es punxin, infligint dolor els uns als altres. El dilema de l'eriçó, de cada un d'ells i de tots com a grup, és trobar un equilibri entre la necessitat de proximitat pel fred i el dolor causat per una excessiva proximitat: igual que en les relacions humanes.





Com a individus, ens sentim constitutivament sols, ja que sabem que, en el fons, ho estem.





Això ens porta a apropar-nos a altres per suportar la nostra experiència de soledat, un acostament errat en la seva base, ja que no busquem l'expressió i el contacte amb l'altre, sinó la supressió d'un dolor. Així, els altres són percebuts com a mitjà, com a antídot, però mai com a individu i fi en si mateixos.





Els conceptes ho són tot per al pensament, els seus matisos poden transformar vides: per això, hem d'advertir que estar sol no implica estar aïllat. Que en última instància haguem de afrontar-ho tot de manera individual no vol dir que no puguem compartir el nostre camí amb altres, que no puguem caminar junts. La soledat no és una condemna, sinó la condició de possibilitat de tot contacte humà. Sense jo, no és possible l'apropament a un tu.





Un altre error que llasta l'acostament als altres es dóna quan la manca de coneixement d'allò que ens fa valuosos i únics ens porta buscar que se'ns reconegui, que l'altre vegi en nosaltres el valor que no som capaços de trobar. Això fa que el possible rebuig repercuteixi en el nostre ésser, en el nostre fur intern, desolándonos. Des d'aquesta perspectiva, no és estrany que estiguem disposats a fer el que sigui per aconseguir l'aprovació d'altri, per rebre el seu amor: fins i tot deixar de ser nosaltres mateixos, o pitjor encara, oblidar que un dia vam deixar de ser-ho.





Estar sol no impedeix estar ben acompanyat: l'aïllament és una sensació, no una realitat.





El nostre valor mai ve donat per l'altre, ja que és una cosa que pot mostrar-se amb evidència davant la consciència una vegada que deixem de negar-ho, de dubtar de la seva existència, de traficar amb ell a la recerca d'afecte: una calor que no podrà reconfortar fins que no aprenguem a avivar-se de forma independent.





L'autoconeixement i l'autoestima són exercicis que neixen a la nostra interioritat. Posar-fora, en qualsevol àmbit que no siguem nosaltres mateixos, serà causa de pèrdua i patiment.





Per sort, sempre és possible tornar a casa.









Omar Linares és filòsof pràctic en thelosconsulta.com