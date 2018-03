Els partits nacionalistes segueixen sense posar-se d'acord

La setmana es presenta moguda, com l'anterior i com fa ja tantes i tantes setmanes. Això és com un drac Kant que quan penses que no hi pot haver res més, hi ha sorpreses, sempre apareixen noves a quina d'elles pitjor.





La divisió del sector independentista és més que evident: no hi ha unanimitat a l'hora de triar a un candidat que no tingui causes pendents que pugui obstaculitzar el seu nomenament. ERC ha entrada en crisi interna, s'han fracturat en dos, tot i que de cara a la galeria vulguin mostrar el contrari. N'hi ha que volen canviar de rumb per poder formar govern, altres en canvi volen seguir-li el joc a Puigdemont. Crisi identitària, necessitat de col·locar als quals es troba a l'atur o sentit de la responsabilitat?. De tot hi ha a la vinya del senyor.





El bloc de Junts per Catalunya, parlen de la constitució d'un nou partit, liderat, és clar per Puigdemont. Els seus delegats a Catalunya i persones de confiança, Pujol i Altadi, convertits en dos "grans estrategs", com s'està apreciant. El PDeCAT, ha de centrar una mica, visualitzar més el seu propi nom, marcar el seu territori i plantar d'una vegada a els genis de la política que no són del seu partit. Si no ho fan estan condemnats a desaparèixer.





Mentre la CUP segueix en la seva línia de abstenir-se, el que vol dir que els nombres, com venim dient fa temps, no quadren. Comín i Puigdemont, no estan disposats, de moment, a sacrificar-sense més, si abans algú no els garanteix el seu modus vivendi, són realistes i esperen el miracle de la multiplicació dels "pans i els peixos".





Per si fos poc, l'ANC, vol liderar el procés ¿es convertiran en partit polític ?. No volen ser comparsa, sinó liderar els moviments i tenen moltes aspiracions polítiques. S'anirà veient al llarg dels dies. Hi ha massa aspirants a entrar a la vida política, l'ANC és un bon trampolí, que l'hi preguntin a Jordi Sánchez.





El que passa és que, a mesura que es van coneixent més dades sobre els entrellat del "Procés" més difícils s'estan posant les coses i el temps no juga a favor de les formacions independentistes, més aviat al contrari. És com una carrera d'obstacles, on el desgast és més gran per a ells.





La imatge de país s'està deteriorant cada dia que passa. Les empreses estan més preocupades que mai. La burgesia catalana que estava a favor de l'independentisme, la majoria, s'han distanciat a la vista del panorama. Catalunya ha deixat de ser un referent en tantes coses, per passar a ser una gran preocupació i un lloc poc atractiu i provincià.





Com encarar la solució ?. Alguns estan descarregant la solució als jutges, però no n'hi ha prou amb això. La sortida als problemes sempre és cosa de dos.





"La vocació del polític de carrera és fer de cada solució un problema", deia Woody Allen