La Fiscalia del Tribunal Suprem posa el focus en Lluís Salvadó

La Fiscalia del Tribunal Suprem o considera que el càrrec d'ERC, Lluís Salvadó, va jugar un paper protagonista en el procés independentista, per la qual cosa planteja demanar al jutge, Pablo Llarena, la seva imputació.





La Fiscalia té intenció que sigui formalment investigat també al Tribunal Suprem, on ja hi ha els principals líders polítics de l'últim Govern autonòmic.





Salvadó, actualment diputat per ERC al nou Parlament era una de les persones de la màxima confiança de l'exvicepresident Oriol Junqueras, ara a la presó. En concret, ocupava el càrrec de secretari general d'Hisenda.





El Ministeri Públic ja va demanar al desembre la imputació de Jové, en el poder estava el full de ruta del procés, sense que encara hi hagi rebut resposta per part del jutge. En aquest full de ruta apareix com un dels assistents a les reunions una persona a la qual Jové s'inscriu com "Lluís S" i de la qual es dedueix que es tracta d'Salvadó.





A partir de la documentació confiscada per la Guàrdia Civil, s'ha pogut saber que entre els plans de Salvadó estava recaptar directament tots els impostos, fins i tot l'IRPF i l'IVA, des d'octubre de 2017 després d'intervenir més de 20.000 correus electrònics de Salvadó.





Entre les persones amb les que s'intercanviava correus es troba Elsa Artadi, una de les persones de confiança de l'expresident Carles Puigdemont.