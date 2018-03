Aquests nens i joves a qui anomenen MENAs

Encara que tenen cada un el seu nom se'ls agrupa en un altre que els esborra el seu i passen de ser Hassan, Said, Mohammad, Adil, Mamadou, etc. a quedar diluïts en unes sigles que pretenen donar-los una identitat col·lectiva poc amable. Són Menors Estrangers No Acompanyats. Són menors, sols i desprotegits que han arribat fins a nosaltres després de milers peripècies en què, molts, s'han jugat la vida.





Abans a Catalunya es va deia MEINA, Menors Estrangers Indocumentats No Acompanyats (MEINAS) i hi ha interessants estudis sobre la situació d'aquests entre els quals cal destacar un article de M. Capdevila i M. Ferrer ja l'any 2004 a la Revista Catalana de seguretat Pública, on ja assenyalen que: el 81,1% dels MEINA han fet el viatge amagats sota les rodes de camions o autocars que creuen l'estret en vaixell. Abandonen el seu amagatall un cop es consideren segurs a l'altre costat de la frontera o fins i tot quan creuen que han arribat a destí. Només en l'últim moment i després de molts intents aconsegueixen colar-se al port franc de Tànger, ficar-se per un forat quan el vehicle ha fet una aturada o despistar els guàrdies que vigilen una operació que resulta avortada infinitat de vegades cada nit. Malgrat haver preparat el viatge amb el grup d'iguals i al marge de la família, els MEINA fan el viatge sols (72,3%) des del port de Tànger (80,2%), i és a l'altra banda de la frontera on intenten trobar compatriotes amb els quals prosseguir el viatge.





Els MEINA romanen a Espanya també sols, ja que només un 25% dels que viatgen tenen familiars al nostre país. Quan arribin a Catalunya, sis de cada deu ja hauran passat prèviament per un centre d'acollida d'alguna altra comunitat autònoma, d'on hauran fugit per seguir el seu viatge. Quan se'ls pregunta per què han marxat d'aquests centres, les respostes majoritàries es combinen en la mateixa proporció sobre aquests temes: que no se'ls oferia el que buscaven o que no era el seu destí. Respecte a tornar al seu país, dos de cada deu hauran viscut repatriacions prèvies abans d'aconseguir arribar a Catalunya."





A alguns d'aquests els vaig trobar en diversos llocs del Marroc, em van ensenyar els documents d'expulsió i venien objectes per la medina per intentar un altre viatge amb més èxit.





No sabem quants nens hi ha errants pel món, sols, sense protecció d'un adult. Són moltes les raons de la seva solitud o el seu abandonament: guerres, catàstrofes de divers signe, pobreses extremes, violències familiars. En alguns casos la marxa està vinculada a un projecte familiar de millora de les condicions de vida insofribles al seu país d'origen. En aquests casos pot haver-hi un cert suport familiar en la distància.





ÀFRICA





Molts procedeixen del nord d'Àfrica: el Marroc i Algèria. Entren com poden, en camions, en pasteres, saltant tanques amb fulles. Molts d'ells esperen al nord del Marroc mentre malviuen en ciutats com Tànger, Nador i altres. Els he vist solitaris i en grup als afores de Melilla, no lluny del CITE, a tocar de les terribles vagin que separen aquesta ciutat de Marroc.





Han patit terribles penúries i violències. Al Marroc hi ha un dolorós increment d'explotació sexual de menors. Un recent informe de l'6.03.18 al diari 'El Mundo' compta amb un insuportable detall l'existència de xarxes de prostitució infantil a Tànger. És conegut que molts nois viuen en aquesta ciutat aquestes situacions de violència. Llegeixo que al Socco Chico i als carrers al seu voltant s'està produint una horrible situació d'explotació sexual. Molts d'aquests menors esperen poder passar a Europa. Situacions similars es poden veure així mateix a Fes i altres ciutats a les que cada vegada més es dóna un turisme sense escrúpol d'adults a la recerca de nens i joves desprotegits o en la misèria.





Conec Fes com si fos la Còrdova on vaig viure la meva adolescència. He anat al Marroc des de l'any 1978 quan només anaven francesos, molt freqüentment amb l'actitud de l'antic colonitzat, alguns anglesos i italians. Els espanyols tenien por d'un país on encara no havien infraestructures turístiques o molt deficitàries i perduraven els recents records de les guerres colonials. He anat en viatges familiars, altres amb amics i un cop jo només convidat a participar a Fes en un debat sobre interculturalitat en el marc del magnífic festival de Músiques Sagrades i del Món. Vaig recórrer la medina només com tantes vegades ho vaig fer acompanyat. Des dels grups de nens i adolescents en els carrerons silencioses al costat de les bulliciosos carrers centrals rebia amb desvergonyiment ofertes de massatge berber. Davant del Hotel El Batha prop de la seu del Festival i al costat de la concorreguda i bella porta de Bab Boujoulou em va abordar un recent adolescent amb certa violència i em va detallar amb impertinència i amb urgència les condicions d'aquest massatge; senzillament un lliurament desesperada a qualsevol preu, potser per poder menjar o potser, per comprar la cua amb la qual adormir el dolor tan intens en què està. Em va commoure. Aquesta situació que mai m'havia passat estava passant en cada moment amb nois a l'aguait del turista home només generant-se una situació d'una sordidesa potser no superada amb la qual Mohamed Xukri descriu a 'El pa nu', una de les novel·les més impactants de la literatura africana.





Aquest és el context en què conviuen molts nens i adolescents que migren sense companyia i de que els seus patiments i maltractaments informa la premsa.





Sabem del dolor que hi ha darrere de cada ésser que emigra i quines són les mil vicissituds i drames que ha hagut de suportar per aconseguir el seu somni. També sabem de les grans esperances que el mouen. Moltes vegades aconseguir-ho és l'avantsala d'un despertar amarg perquè, tot i la Convenció sobre els drets dels menors sabem que les circumstàncies d'acollida són molt deficitàries. La fiscalia de Barcelona ha tingut recentment que instar la Generalitat que ofereixi un acomodament mínimament digne per a nens i adolescents que passaven la nit en passadissos de la ciutat de la justícia. Les places d'acollida són insuficients i freqüents les situacions d'amuntegament i conflicte.





El drama d'aquests nens ja no és el dol migratori, concepte excessivament gastat que ens serveix poc per definir els sentiments i preocupacions dels que migren. Sens dubte hi ha un dolor del passat viscut i dels vincles deixats enrere però el major dolor és el futur amenaçat i la desesperança. Si aconsegueixen protecció, que de vegades no accepten perquè les condicions que els imposen els són insuportables, només els servirà fins als 18 anys en que molts d'ells quedaran a la intempèrie perquè no han pogut aconseguir els documents -els papers- que els permetin quedar-se i gaudir d'una feina que una de les grans raons de la seva vinguda.





PROTECCIÓ





Protegir no és ficar-los en centres en règim per a ells insuportables. És tenir-los en compte i apropar el projecte educatiu a les seves possibilitats ia les seves necessitats que són trobar promptament recursos de subsistència per si i les seves famílies. També facilitar la circulació pel territori europeu com a suport en el retrobament amb els seus familiars.

No caldria esperar per formular polítiques coordinades per a l'atenció dels infants i joves que vénen sense companyia ni cap protecció. Que vénen. molts d'ells, amb la ferida de la pobresa, l'abandó i l'abús. Que vénen amb l'esperança de canviar el seu destí, de trobar-se amb els seus en algun lloc d'Europa i de, si tenen èxit, poder ajudar la seva família que va quedar en origen.





Estem assistint ja a un increment de la preocupació dels governs per aquests nois. Seguirà. Augment de la sensibilitat cap a la seva fragilitat i ganes d'ajudar-? És possible. Augment de la por al que anomenen "radicalització" i a l'entrada de subjectes adoctrinats o amb el "gen" per fer mal? És molt, molt possible. Algunes de les polítiques que es plantegen semblen més motivades a detectar perills potencials -de radicalització- que en pal·liar el tan alt desemparament amb què arriben. Però si alguna cosa ens han ensenyat els atemptats del 17A és que les causes de tal desastre no cal buscar-les fora sinó entre nosaltres. I sembla que la principal raó perquè això succeís és el patiment que amaga la manca de sentiment de pertinença que queda camuflada en una aparent integració feta amb criteris anomenats objectius, "anaven a l'escola, feien esport, es relacionaven amb altres, etc". Ho expressa amb molta claredat Moussa Bourekba, investigador, CIDOB "no és més apropiat centrar-se en el seu recorregut biogràfic (context, socialització primària i secundària, etc.) per tal de comprendre millor la dimensió subjectiva del seu compromís", que en l' clau territorial? Amb aquesta pregunta pretén "plantejar una reflexió sobre el risc que correm en vincular el procés de radicalització a una forma de determinisme cultural o territorial en lloc de centrar-nos en les condicions que permeten que aquest fenomen prengui forma." I fa una afirmació que comparteixo plenament "El sentiment de pertinença: quid de la qüestió de la integració". "Sí, ens vam criar aquí i no tenim problemes de convivència, però som i sempre serem els moros. A l'escola érem els moros i les noies no volien sortir amb nosaltres. I els grans creuen que venem haixix" és el dolgut comentari d'un jove company dels autors de l'atemptat a Barcelona.





Es van dir moltes coses sobre la radicalització dels joves de famílies migrants després dels dolorosos atemptats en què tantes persones van morir i entre elles tots els que el van provocar.





Semblava estrany que això pogués passar entre nosaltres perquè eren nostres. Sabem que no tot el que succeeix es parla i que hi ha moltes coses que queden amagades. Els dolorosos successos del 15 i 16 de Març, aquests dies, al barri madrileny de Lavapiés de revolta d'un alt nombre de persones migrades en un barri on ho és el 50% de la seva població; les violències dels joves en els "banlieue" parisencs i d'altres guetos en grans ciutats europees tenen a veure amb la manera en què se'ls tracta i en què són marginats de l'ocupació i de l'ús igualitari dels drets de ciutadania. És dur dir-ho però convé tenir en compte que s'estan donant moltes condicions per a l'eclosió en forma de violències d'un gran nombre de grans malestars per les circumstàncies de vida d'una gran part de la població que malviu i que cada vegada és més gran.





IDENTITAT





Els nois que arriben sols, reclosos en centres de protecció, molt freqüentment descontents dels recursos que se'ls ofereixen tot i l'esforç d'educadors i altres professionals perquè el projecte que van alimentar tants anys és un altre, són tutelats fins als 18 anys. El que ve després és una amarga incògnita.





La construcció de la seva identitat i de la seva manera d'estar en el món està plena de tremendes vicissituds; aquestes i els seus efectes són difícilment superables sense l'acompanyament acurat d'un adult. Aquest procés de construir-se és extraordinàriament ric i complex. Requereix el seu temps. Una part d'aquesta construcció identitària l'aporta el sentiment de pertinença, de saber-se membre -en les seves diferents maneres i intensitat- d'una comunitat. La pertinença com a sentiment personal és fruit de les mostres d'acolliment i hospitalitat. L'hospitalitat és un deure del que està en el territori al que l'altre accedeix però és bàsicament un dret de l'estranger, del qual arriba.





Donar aixopluc a l'altre és fer-li un lloc en un mateix i tenir consideració i mirament cap a ell. Són experiència moltes vegades callades i que ens passen desapercebudes. Vaig poder sentir una mostra d'això a la plaça Jmaa el Fna, Marràqueix. Sopàvem a la plaça, cada vegada mes domesticada i turistitzada. Al nostre costat turistes alemanys acabaven el seu banquet. En els plats algunes restes de menjar. El vaig veure poc després de seure. Un home jove, gairebé famèlic es movia en la proximitat, en espera. No lluny d'ell, un nen, no més de sis anys, esperava també. Van ser diverses vegades foragitats pels cambrers. Tornaven. Després d'aixecar-se els comensals tots dos es van abalançar sobre les restes. Arriben al costat del plat i en un gest d'infinita tendresa el jove retira la seva mà i deixa el menjar, escàs, al nen. Aquest va marxar amb el seu botí, possiblement a lliurar-se'l a algú. Vaig haver de fer seriosos esforços per no fer molt evident la intensa ressonància íntima que em va produir tal escena i un esforç encara més gran per seguir menjant i veure de quina manera socórrer amb el menor dany per a la seva dignitat.





Similars escenes les veiem també en el nostre entorn proper.





INVISIBILITAT





Lluitar contra la invisibilitat de persones i les seves dificultats; lluitar contra la indiferència és seguir mantenint viva la consciència que aviat alguna cosa ha de canviar i que depèn molt de tots i cada un de nosaltres.





Els nens i adolescents als que diuen MENAs englobant-los en una identitat col·lectiva que els fa distants - qualsevol intent d'etiquetar l'altre és un exercici de poder contra el qual cal sublevarse- són part del futur que hem de cuidar. Ser acollits és el seu dret inqüestionable; acollir-los és el nostre inexcusable deure.





L'alcaldessa de Barcelona, en un escrit a Faceboock el 20.08.17, denunciava enmig de la commoció pel que va passar tres dies abans "la infinita crueltat dels que deshumanitzen adolescents i els converteixen en assassins". Unim a aquesta sentida denuncia la infinita crueltat dels qui deshumanitzen nens i adolescents i els converteixen en objectes i els deixen desprotegits.





ATEMPTATS





Molts d'aquests nens que migren tenen "L'exclusió com a herència", precís terme que utilitza Jordi Moreras en el citat estudi del CIDOB sobre els atemptats d'agost. Estranyat, com ho estem molts, per la brevetat del dol col·lectiu després dels terribles fets d'agost afegeix: "Una cortès indiferència ens indica l'absència de conflictes, cap preocupació ens embarga perquè ignorem el que passa. I mentrestant, moltes identitats segueixen creixent a la intempèrie". La solució és donar aixopluc.





Cal evitar, a més, la tendència a considerar els nens i joves que migren sols com un col·lectiu homogeni, bàsicament conflictiu, quan és més que sabut que les seves actituds i comportaments són els propis de la seva edat, inclosa la tendència a la transgressió però que les conductes socialment preocupants són escasses i vinculades a les circumstàncies en què s'ha produït el seu desenvolupament.





Diu Byung-Chul Han a 'L'expulsió del que és diferent': "L'hospitalitat és la màxima expressió d'una raó universal que ha pres consciència de si mateixa. Gràcies a la seva amabilitat està en condicions de reconèixer l'altre en la seva altredad i de donar-li la benvinguda. Amabilitat vol dir llibertat". "El grau de civilització d'una societat es pot mesurar justament en funció de la seva hospitalitat, és més, en funció de la seva amabilitat" (capacitat d'estimar).





Diu Nietzsche: "I que aquí em sigui benvingut tot el que està en esdevenir, el que camina errant, el que va buscant, el que és fugaç! D'ara endavant l'hospitalitat serà la meva única amistat".





Que així sigui.