Desenvolupen una tècnica per prevenir les trombosis en pacients amb càncer

L'Hospital de Sant Pau de Barcelona i l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid han desenvolupat una nova eina de diagnòstic que avalua el risc de trombosi en pacients amb càncer, i que permetrà prevenir entre un 50% i un 70% d'aquests episodis amb teràpies preventives .





En el treball, que publica la revista 'British Journal of Cancer (BJC)', han participat vuit hospitals de tot l'Estat i 400 pacients amb càncer, dels quals més de 70 van patir una trombosi durant l'estudi.





Aquesta nova eina de medicina personalitzada integra dades clíniques i, per primera vegada al món, dades genètiques del pacient per mesurar el risc de trombosi.





Un dels resultats més significatius de l'estudi és que els pacients amb càncer que pateixen un tromboembolisme tenen major mortalitat, ja que en les dades d'aquest treball es va observar que entre els morts un 31% presentava trombosi enfront d'un 11% sense ella, el que constata que aquests pacients van tenir pitjor pronòstic i van patir una mortalitat superior.





L'estudi Oncothromb (Multivariable clinical-genetic risk model for predicting venous thromboembolic events in patients with cancer) ha estat liderat per José Manuel Soria, de l'IIB Sant Pau, i Andrés Muñoz, de l'Hospital Gregorio Marañón de Madrid, amb el suport de la Secció de Trombosi i Càncer de la Societat Espanyola d'Oncologia Mèdica i amb la col·laboració de les companyies farmacèutiques Ferrer i Leo Pharma.





L'estudi clínic prospectiu ha analitzat la capacitat predictiva d'un test per identificar persones amb càncer que desenvoluparan un tromboembolisme venós durant els sis primers mesos després del diagnòstic de càncer.





Aquesta nova eina de diagnòstic aplica un algoritme, a partir de l'anàlisi de quatre variants genètiques dels factors de la coagulació que es combina amb els factors de risc clínics: història familiar de tromboembolisme venós, tipus de tumor, estadi, i l'índex de massa corporal de cada pacient amb un diagnòstic de càncer.





MILLORAR LES EINES ACTUALS





Segons Muñoz, "és summament important millorar les actuals eines diagnòstiques per identificar amb precisió els pacients amb alt risc trombòtic, i així poder administrar anticoagulants únicament a pacients amb una relació risc-benefici favorable".





"Esperem que els resultats del nostre projecte contribueixin a personalitzar la presa de decisions relatives a tromboprofilaxi, i en definitiva, a reduir les elevades taxes de morbimortalitat relacionades amb la trombosi en pacients oncològics", ha subratllat.