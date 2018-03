Estudien si el te verd millora la funció cognitiva de nens amb síndrome de Down

L'Institut Hospital del Mar d'Investigacions Mèdiques (IMIM) de Barcelona lidera un assaig clínic pediàtric que avaluarà la seguretat i l'eficàcia d'un preparat dietètic amb un compost natural del te verd -epigalocatequina galat (EGCG)- per millorar el desenvolupament cognitiu de nens amb síndrome de Down de sis a 12 anys, i un grup amb la síndrome X-Fràgil.





L'assaig, que va iniciar la fase de reclutament al febrer i preveu una durada de deu mesos, inclourà 70 nens amb síndrome de Down i un grup amb X-Fràgil, i té l'objectiu de corroborar els bons resultats observats en un estudi anterior realitzat amb el mateix compost en adults joves, ha explicat l'hospital en un comunicat aquest dilluns.





"Gràcies a la major plasticitat del cervell infantil, esperem obtenir encara millors resultats i que els beneficis es mantinguin durant molt més temps", ha explicat el líder de l'estudi i director del Programa de Recerca en Neurociències de l'IMIM, Rafael de la Torre.





"Encara que l'origen genètic de tots dos síndromes és diferent, el mecanisme pel qual l'epigalocatequina galat proporcionaria efectes terapèutics seria comú i per tant pensem que els pacients amb la síndrome X-Fràgil també es podrien beneficiar", ha afegit l'investigador.





Realitzaran simultàniament l'assaig cinc centres sanitaris: l'Hospital Niño Jesús (Madrid), l'Institut Hispalense de Pediatria (Sevilla), l'Hospital Universitari Marqués de Valdecilla (Santander), l'Hospital del Mar (Barcelona) i l'Institut Jérôme Lejeune (París).





Està finançat per la Fundació Mutua Madrileña i la Fundació Jérôme Lejeune i comptarà amb el suport de la coordinadora del grup de Neurobiologia Cel·lular i Sistemes del Centre de Regulació Genòmica (CRG) de Barcelona, Mara Dierssen, que és especialista en la neurobiologia de la síndrome de Down i gràcies als seus estudis preclínics ha fet possible aquest assaig.