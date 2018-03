Convoquen vaga als museus catalans els dies 27 de març, 3 d'abril i 5 d'abril

La secció sindical de Solidaritat i Unitat dels Treballadors (SUT) a les empreses Ciut'art i MagmaCultura han convocat tres jornades de vaga, els dies 27 de març, 3 d'abril i 5 d'abril, en museus catalans per protestar per la situació laboral que pateixen.





Les vagues es podran convertir en indefinides si l'empresa no s'obre a negociar sobre les reivindicacions que posen damunt de la taula, han informat aquest dilluns en un comunicat.





Les dues empreses subcontractades mantenen diferents escales saliariales i de jornada segons cada museu, "utilitzen sistemàticament la contractació fraudulenta, imposen acords d'hores complementàries abusius que impedeixen la consolidació de les jornades i utilitzen sistemàticament categories pro sota de les funcions reals desenvolupades", segons el col·lectiu sindical.





Des de la Secció Sindical de SUT en MagmaCultura s'han convocat jornades de vaga al Museu Picasso de Barcelona per als dies 27 de març i 3 d'abril. El dia 5 d'abril s'iniciarà una vaga indefinida en aquest centre si l'empresa no accedeix a les reivindicacions decidides per l'assemblea.





La convocatòria es farà extensiva a altres centres en la mesura en la que s'hi adhereixin. La primera adhesió ha estat la plantilla de la Sala Ciutat de l'Ajuntament de Barcelona, que s'ha afegit als dies de vaga ia la vaga indefinida convocada.





La Secció Sindical de SUT en Ciut'art ha convocat també jornades de vaga dels dies 27 de març, 3 d'abril i 5 d'abril que es poden transformar en vaga indefinida. Els centres afectats per la convocatòria són Museu de la Música, Fundació Tàpies, Museu del Disseny, Arxiu Històric de Barcelona, Fundació Miró, CCCB i la Fabra i Coats.





Les dues convocatòries, s'han presentat de forma paral·lela amb la mateixa taula reivindicativa que recull les problemàtiques d'un sector en què "malgrat totes les vagues dutes a terme encara hi ha una llarga llista d'atropellaments i arbitrarietats contra els que treballen en ell", afegeix el comunicat.





Entre les reivindicacions, figuren recuperar els festius treballats, eliminar els acords d'hores complementàries obligatòries, equiparar a tots els centres en jornada i salari, lliurament de nòmines sense petició, considerar l'hora de dinar com a temps efectiu de treball i la possibilitat d'escollir vacances sense la imposició de l'empresa.