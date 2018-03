ACS i Atlantia poden presentar la seva OPA conjunta per Abertis a partir de dimarts

ACS i Atlantia podran presentar a partir del dimarts 20 de març la modificació a l'OPA amb la qual han acordat comprar conjuntament Abertis, una operació valorada en 18.181 milions d'euros que donarà lloc a un 'gegant' mundial d'infraestructures.





La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha obert el termini d'acceptació de les dues opes encara vigents, tota vegada que aquest dilluns s'ha publicat l'anunci de l'oferta de Hochtief, filial alemanya d'ACS, aprovada la passada setmana.





El període d'acceptació obre així mateix la porta a realitzar canvis en les propostes vigents, de manera que ACS i Atlantia podran complir l'acordat i retirar l'OPA d'Atlantia i canviar la de Hochtief per convertir-la en l'oferta conjunta.





El termini fixat per la CNMV per canviar aquesta oferta modificada i que els accionistes d'Abertis es pronunciïn sobre ella s'estendrà des de demà dimarts, 20 de març, fins al proper 18 d'abril.





No obstant això, el supervisor indica que aquest termini "podria ampliar-se" en virtut de les referides modificacions que ACS i Atlantia decideixin realitzar en l'OPA de Hochtief.





"Els accionistes d'Abertis han de tenir en compte que els dos oferents, Hochtief i Atlantia, i ACS, van comunicar un acord pel qual es preveu la modificació de l'oferta de Hochtief i la retirada de la d'Atlantia, el que podria donar lloc a una ampliació del referit termini d'acceptació, en el cas que aquestes modificacions es materialitzessin", indica la CNMV.





Segons la legislació d'opes, la presentació d'un suplement de modificació de l'oferta de Hochtief no suposa la paralització del termini d'acceptació de l'oferta, però sí la seva eventual extensió si, un cop autoritzada la modificació, el supervisor ho estima convenient.





En virtut del que s'ha acordat, ACS i Atlantia modificaran l'OPA de Hochtief per oferir 18,36 euros per cada acció d'Abertis, import que a més pagaran íntegrament en efectiu, de manera que anul·laran la possibilitat del canvi d'accions.





Es tracta del mateix preu que Hochtief ja plantejava per Abertis, després de restar el dividend de 0,40 euros per acció que la companyia d'autopistes reparteix també demà. A més, està per sobre de l'actual cotització en borsa de l'empresa.





SEGON PAS, EMPRESA CONJUNTA





El llançament de l'OPA modificada de Hochtief per Abertis suposarà el primer pas de l'aliança d'ACS i Atlantia al voltant del grup d'autopistes, amb la qual van deixar de banda la 'batalla' d'ofertes que venien lliurant per la companyia.





En una segona fase, una vegada que Hochtief es faci amb el 100% d'Abertis i la exclogui de Borsa, la vendrà a la societat conjunta que Atlantia, ACS i la pròpia Hochtief constituiran per prendre i gestionar junts la concessionària, amb la qual conformaran un 'gegant' mundial d'infraestructures que competeixi per projectes internacionals per valor de 200.000 milions.





Quant al finançament de l'operació, els tres socis realitzaran una aportació de 7.000 milions a aquesta signatura conjunta que negociarà amb la banca l'import restant de l'operació.