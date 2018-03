Un detingut en la protesta del Comitè de Defensa de la República a la reobertura de l'estació Sabadell Centre

Els Mossos d'Esquadra identifiquen manifestants a Sabadell





Els Mossos d'Esquadra han detingut una persona per resistència a l'autoritat durant la protesta que el Comitè de Defensa de la República (CDR) de Sabadell ha organitzat aquest dilluns com a resposta a la inauguració de la reobertura de l'estació de Sabadell Centre, acte al qual han assistit el secretari d'Estat d'Infraestructures, Julio Gómez-Pomar, i el delegat del Govern central a Catalunya, Enric Millo.





Des de primera hora una mica més d'un centenar de persones, segons els organitzadors, s'han concentrat en un dels accessos de la renovada estació, responent així a la convocatòria del CDR de la ciutat, feta per les xarxes socials.





Diversos efectius de la policia catalana han acordonat l'estació i han practicat, a més de la detenció, diverses identificacions, quan han tret un a un els manifestants que s'han assegut a terra.