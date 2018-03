Barcelona obre convocatòria per als primers nou locals de protecció oficial de Ciutat Vella

Un dels Baixos de Protecció Oficial de Barcelona





L'Ajuntament de Barcelona ha obert el termini per a la presentació de propostes per als nou primers locals del programa Baixos de Protecció Oficial (BPO) de Ciutat Vella, que es llogaran a preus assequibles per sota del de mercat a iniciatives econòmiques i comunitàries.





La regidora del districte, Gala Pin, ha destacat en roda de premsa aquest dilluns que pretenen fomentar amb aquests locals, actualment buits, activitats de cures i serveis a les persones, el comerç de proximitat, intervencions comunitàries, consum responsable, projectes culturals, petita producció urbana i economia circular i del coneixement i innovació.





L'objectiu és dinamitzar econòmicament aquests locals amb comerç de proximitat i activitat econòmica sostenible per combatre la gentrificació i el monocultiu econòmic -com marca el Pla de Desenvolupament Econòmic impulsat pel districte i Barcelona Activa-, i les propostes es poden presentar fins al 18 de maig.





Poden optar a la convocatòria activitats tant noves com ja existents -aquestes poden estar "en risc per la pujada de preus de lloguer"-, i els locals van des dels 21,6 als 79 metres quadrats i se situen en els carrers Francesc Cambó , Sant Pere Mitjà, Comerç, Robadors, Sant Ramon -amb 3 locals-, Carretes i Assaonadors.





El Govern d'Ada Colau preveu que les activitats en aquests locals puguin estar en marxa al setembre, i l'Ajuntament durà a terme els treballs essencials perquè els espais comptin amb les condicions necessàries per a la nova activitat -com instal·lacions, pintura i lavabos-, mentre que els adjudicataris els acabaran d'adequar a les seves activitats.





PREU PROGRESSIU





La regidora ha assegurat que el de Barcelona és el primer ajuntament en impulsar aquesta iniciativa per mobilitzar locals, en els quals el preu del lloguer serà de vuit euros el metre quadrat el primer any, que pujarà a deu per metre el segon ia 12 el tercer , moment a partir del qual els preus s'aniran actualitzant en funció de l'IPC i de factors de la zona i el local.





Les cessions dels locals es faran en dues modalitats, amb una primera per a activitats de productes i serveis necessaris per als veïns i treballadors de Ciutat Vella amb actualment poca oferta -seran de cinc anys prorrogables a dos més-, i una segona per a projectes de economia plural i sostenible, encara que no necessàriament destinada a veïns, de dos anys prorrogables fins a un total de tres.





Entre d'altres factors, es tindrà en compte que els projectes donin resposta a mancances detectades al districte; el seu arrelament al territori; projectes d'economia cooperativa, social i solidària, i iniciatives promogudes per dones o joves sense estudis superiors, persones en atur de llarga durada, aturats de més de 45 anys i ciutadans en situació de vulnerabilitat social.





L'Ajuntament està treballant en la segona fase d'aquesta iniciativa, amb almenys cinc nous locals que es convocaran en 2019, i preveu en un futur incloure tots els locals d'edificis que adquireixi el consistori al districte, els que formen part d'edificis municipals en processos de rehabilitació i tots els municipals que quedin buits.