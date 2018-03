Verí de serp de cascavell per dissenyar antibiòtics

Un estudi internacional en què participen investigadors de la Universitat Pompeu Fabra (UPF) de Barcelona ha demostrat que un fragment d'una proteïna del verí d'una serp de cascavell podria ser la base per a una alternativa als antibiòtics convencionals.





En l'estudi, publicat a la revista ' Journal of Biological Chemistry', han participat també investigadors d'Austràlia, Portugal, Brasil i França, ha informat aquest dilluns la UPF en un comunicat.





La investigadora Sonia Troeira Henriques, de l'Institut de Biociències Moleculars de la Universitat de Queensland (Austràlia), ha assenyalat que l'estudi és significatiu a causa de l'augment de soques de bacteris resistents als fàrmacs i els pocs antibiòtics convencionals que es desenvolupen actualment.





"Aquest és un exemple de com podem agafar un element que ens proporciona la natura i intentar comprendre com funciona, de manera que podem modificar-lo per fer-lo més potent o estable per utilitzar-lo com a alternativa als fàrmacs que tenim actualment", ha dit.





L'estudi va mostrar que el fragment del pèptid crotalcidina es dirigeix a la superfície del bacteri mitjançant atraccions electrostàtiques, provocades per diferències en les propietats de les membranes.





Henriques ha remarcat que el pèptid és positiu mentre que el bacteri és negatiu, el que permet que la proteïna "mati els bacteris quan s'insereix en la membrana", i ha afegit que com les cèl·lules del cos que allotgen la infecció tenen membranes neutres , no es veuen afectades.





La investigadora Clara Pérez-Peinado, primera autora del treball i actualment doctoranda en l'equip del Grup de Recerca en Proteòmica i Química de Proteïnes de la UPF, havia descobert anteriorment que el fragment conservava la potència antimicrobiana del pèptid complet, però era innocu per a cèl·lules no bacterianes, i a més més resistent a les proteases del sèrum, una propietat no habitual en pèptids.





La investigació es va dur a terme sobre soques de bacteris entre les quals es trobava una de que causa infeccions greus en els hospitals, que acostumen a ser molt difícils d'atacar perquè tenen una membrana extra i sovint estan camuflades per una càpsula protectora.





"Els resultats apunten a un paper prometedor per aquest fragment de crotalidicina i segueixen confirmant que els pèptids, adequadament redissenyats, són antibiòtics eficaços contra bacteris resistents", ha dit el líder del grup de la UPF, David Andreu.