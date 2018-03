L'empresari alemany que va demanar presó per a Torrent: "Puc escriure un llibre amb les crítiques rebudes"

Roger Torrent i Albert Peters (Directius de Parla Alemanya)





L'empresari alemany que va intervenir en un col·loqui del Cercle de Directius de Parla Alemanya al Círculo Ecuestre per afirmar que el president del Parlament de Catalunya, Roger Torrent, hauria d'anar a la presó, ha afirmat aquest dilluns que podria "fer un llibre" amb totes les crítiques que ha rebut per això des de llavors.





"Hi ha una campanya en contra meva, la meva família i la meva empresa. La gent ha pintat el carrer on visc amb el llaç groc, han posat un text sobre del carrer 'Estat català', han dit en mitjans socials que a la meva empresa la van a eliminar, que em donaran qualsevol problema per sobreviure a Espanya, que 'vés al teu país'... la veritat és que puc fer un llibre de tots aquests comentaris "ha assenyalat Karl Jakovi en declaracions a Antena 3.





Aquest empresari ha assegurat que les seves crítiques responen a "un moviment sistemàtic i organitzat" pel que a qualsevol que a Catalunya expressi "disconformitat amb els polítics actuals" se li diu que calli, que marxi o que no se'l vol allà.





Amb tot, ha destacat que ha rebut més de 12.000 correus electrònics des de la seva intervenció al Cercle de Directius i "només 40" comporten crítiques.





"La gent vol que em posin carrers al meu nom i places. Estan molt enamorats del que jo he dit", ha afegit.





Finalment, s'ha reafirmat en la seva posició sobre Torrent i ha criticat també al president cessat Carles Puigdemont, de qui ha dit que és "un covard" que hauria d'estar "a la presó" perquè "no dóna la cara" i està "en una casa de luxe "que paguen els ciutadans.