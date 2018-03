Primer carril bici entre Barcelona i Esplugues de Llobregat

Carril bici Barcelona-Esplugues de Llobregat





L'Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB), l'Ajuntament de Barcelona i el d'Esplugues de Llobregat han inaugurat aquest dilluns el carril bici de 890 metres que connecta el Baix Llobregat i Barcelona, amb una despesa total de 1.733.333 euros.





El vicepresident de Mobilitat de l'AMB, Antoni Poveda, ha explicat davant els mitjans que la nova via -promoguda i liderada per l'AMB i que parteix des del parc Cervantes a la Diagonal i arriba fins a l'avinguda Països Catalans d'Esplugues de Llobregat- és "una infraestructura fonamental per connectar els dos municipis".





"Hi ha una autopista i una autovia que els connecten, però hi ha poques infraestructures pensades per als vianants i ciclistes", ha lamentat Poveda, que també ha afegit que el nou carril serveix per fer accessible la mobilitat per a un major nombre de població.





Ha anunciat que aquesta iniciativa és "un pas més per a la construcció d'una àrea metropolitana 100% ciclable", i la regidora de Mobilitat de l'Ajuntament de Barcelona, Mercedes Vidal, ha apuntat que es tracta d'una nova mesura més sostenible i segura .





Vidal ha assegurat que l'obra ha suposat "un gran esforç entre les administracions implicades però ha valgut la pena", i ha explicat els tres objectius assolits amb el nou carril: la creació de noves infraestructures per fer circular les bicicletes, el desdoblament dels carrils bici, i les connexions metropolitanes.





"UN FET HISTÒRIC"





L'alcaldessa d'Esplugues de Llobregat, Pilar Díaz, ha assenyalat que el carril "és un fet històric", ha celebrat la presència de grups polítics, entitats i plataformes socials a la inauguració, i ha assenyalat que era una necessitat vital per als veïns de seu municipi.





Díaz ha dit que els municipis d'Esplugues de Llobregat i Sant Just Desvern estan treballant conjuntament amb l'AMB per dur a terme la continuació del carril bici des de l'avinguda Països Catalans, Laureà Miró i la carretera Reial, per aconseguir "un carril continu entre les dues comarques ".