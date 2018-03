Cs acusa Torrent d'"immobilisme" i li exigeix ​​explicacions

El portaveu de Cs al Parlament, Carles Carrizosa, ha acusat aquest dilluns al president de la institució, Roger Torrent, d'"immobilisme" pel fet que la Cambra porti més de dos mesos constituïda però sense un debat d'investidura.





En roda de premsa des del Parlament, ha criticat que Torrent hagi presentat de "manera reiterada candidats que sap que no podran ser investits presidents", i ha insistit que ha de donar explicacions davant l'hemicicle.





"Té la situació bloquejada mentre Catalunya té les llistes d'espera en dependència més llargues i és la comunitat autònoma on hi ha més barracons", i ha recordat que aquest mateix dilluns hi ha reunió de la Mesa i de la Junta de Portaveus.