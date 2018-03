Puigdemont viatjarà a Finlàndia dijous

Puigdemont visitarà el Parlament finlandès.





L'expresident català Carles Puigdemont viatjarà a Hèlsinki entre els dies 22 i 24 de març, segons ha anunciat al seu compte de Twitter el diputat finlandès Mikko Karna, proper a l'independentisme català.





Karna, que presenta a Puigdemont com a "president exiliat", detalla que Puigdemont visitarà el Parlament finlandès, convidat pel Intergrup d'Amics de Catalunya de la Cambra.





Això sí, aclareix que viatja "com a ciutadà particular europeu" i que el Govern finlandès no té res a veure amb la visita.





Divendres, Puigdemont acudirà a la Universitat d'Hèlsinki per donar una conferència pública. En el seu comunicat, el diputat amfitrió diu que molts finlandesos i catalans al país celebren la visita de qui descriu com "un campió en la defensa de la llibertat, la democràcia i els drets humans a Europa".





Karna, diputat per la Lapònia finlandesa, es presenta en el seu compte de Twitter com "defensor de Lapònia i de Catalunya", diu que Puigdemont "defensa l'Europa de les regions de les accions repressives de l'Estat espanyol".