Acord entre el Regne Unit i la UE sobre el període de transició del Brexit

David Davis i Michel Barnier.





El cap negociador de la UE per al Brexit, Michel Barnier, i el ministre britànic per a la sortida de la UE, David Davis, han arribat aquest dilluns a un acord sobre el gruix del text jurídic de l'Acord de Retirada del Regne Unit del club comunitari i sobre un període de transició de 21 mesos, fins a finals de 2020, per donar temps a preparar el Brexit.





"Ens hem posat d'acord aquest matí, després de llargues jornades de treball, sobre una gran part del que constituirà l'acord internacional de la retirada ordenada del Regne Unit", ha anunciat Barnier en roda de premsa conjunta al final de la ronda de negociacions entre les dues parts, deixant clar que competirà als líders europeus "jutjar" aquest progrés en el seu cim a finals de setmana i adoptar les orientacions per donar-li un mandat per començar a negociar el marc de la relació futura.





Barnier ha admès que es tracta d ' "una etapa decisiva, però segueix sent una etapa". "No estem al final del camí queda molta feina sobre temes importants i en Barnier ha admès que es tracta d '" una etapa decisiva, però segueix sent una etapa ", ha avisat.





"Hem aconseguit un acord sobre el període d'implementació. Això és un pas decisiu", ha destacat per la seva banda Davis, que ha admès que el període de transició s'estendrà des de la sortida del Regne Unit el març de 2019 fins a desembre de 2020. "Són 21 mesos, que s'acosten als dos anys que demanem", ha insistit.





A més, Davis ha assegurat que la transició s'aplicarà a Gibraltar i ha confiat que les negociacions que està mantenint Regne Unit amb Espanya "siguin productives" per a això. "Sí cobreix Gibraltar. Estem tenint negociacions molt constructives amb Espanya i continuaran. Espero que siguin productives", ha explicat el ministre britànic, després de ser preguntat sobre si la transició s'aplicarà a Gibraltar.