Detingut per usar més de 100 receptes falses per comprar medicaments hipnòtics

L'home va usar més de 100 receptes falses.





La Guàrdia Civil ha detingut un home de 36 anys d'edat per usar més de 100 receptes falsificades per comprar medicaments hipnòtics -principalment per obtenir un fàrmac denominat Stilnox i la seva genèric Zolipiden - en farmàcies de Mallorca.





Segons han explicat aquest dilluns, la Guàrdia Civil de Calvià va rebre una denúncia per part d'un metge de Palma en la qual informava que havia detectat nombroses receptes falsificades amb la seva signatura i segell.





Així, en col·laboració amb la Direcció General de Farmàcia de Balears, van comprovar que el presumpte autor hauria utilitzat més de 100 receptes falsificades per farmàcies de tota l'illa per obtenir aquests medicaments, que necessiten prescripció mèdica i la dispensació està molt controlada causa de "que es tracta d'un potent hipnòtic ".





Un cop van identificar el sospitós, se'l va detenir. En aquest moment, se li van intervenir nombroses receptes a punt per ser utilitzades, així com el segell amb el nom i número de col·legiat del metge la identitat usurpava, a més de diverses caixes de Stilnox.





Els agents van comprovar que el detingut tenia antecedents per fets similars. Així mateix, no descarten que la finalitat de l'adquisició dels medicaments fos la venda il·legal a terceres persones.