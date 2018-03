Aquesta escocesa té una abella reina de mascota

Fiona té l'abella de mascota fa més d'un any / Scotsman





Fiona Presly és una bibliotecària escocesa, viu a Inverness i té una particular mascota: una abella que, a més assegura que està entrenada.





Segons el diari 'Scotsman', Fiona estava netejant el seu jardí quan va trobar l'abella, fa ja un any.





"Va tenir molta sort, podria haver-la trepitjat fàcilment. Devia estar hivernant i s'estava despertant. Estava fràgil i jo li vaig estendre la mà. Ella es va acostar poc a poc i es va pujar. Va ser aquí quan em vaig adonar que no tenia ales", recorda Fiona.





L'escocesa, que fins aquell moment no havia tendio una relació molt bona amb els insectes, va estudiar a l'animal. Va descobrir que es tractava d'una abella reina que possiblement havia estat rebutjada per rusc per haver nascut sense ales i que, sense ajuda, estaria morta.





La dona va començar a crear mini jardins en caixes, un de nou cada dia, amb flors fresques, perquè l'abella -que Fiona va batejar com 'Bee' - pogués passar els dies.





Fiona es va adonar que l'insecte responia a les seves interaccions.





"Cada vegada que m'acostava aa ella, començava a fer sorollets, uns clics i un brunzit específic. Va ser perdent la por i, a poc a poc, va començar a demanar més la meva contacte. Es venia a posar sobre mi, menjava de les meves mans, d'quedava adormida sobre mi ", explica Fiona.





"Les persones creen relacions amb gossos, gats, fins i tot hàmsters. Jo he descobert que es pot crear un vincle amb un insecte", assegura aquesta bibliotecària que, un any després, es manté inseparable del seu 'Bee'.









El seu cas ha cridat l'atenció de la ciència. Lars Chittka, professor d'ecologia sensorial i del comportament a la Queen Mary University of London, que estudia la psicologia dins de les arnes, ja ha contactat amb Fiona i li ha demanat d'escriba un diari explicant totes les aventures amb l'abella mascota.





"Cap científic fins ara ha estudado si les abelles tenen vincles afectius entre elles o amb altres espècies. Jo vaig trobar insòlit aquest cas i havia de fer les meves observacions, ja que és un d'aquests casos que deixa a qualsevol científic gratant-se el cap i pensant ' però què passa aquí? '. El desig natural d'una abella reina d'aquesta espècie és estar envoltada d'altres abelles i pot ser aquesta falta el que va motivar la relació amb un humà. Em sembla plausible que aquest individu sol, abandonat, hagi trobat cosa que guanyar creant un vincle amb una altra espècie ", sosté Chittka.





Fiona té una explicació simple per a aquest cas i assegura que no necessita que la ciència li expliqui que 'Bee' és especial.





"No és que ara vegi les abelles de forma diferent. En realitat veig tots els insectes sota una nova llum. Tots són aquí per una raó. La d' 'Bee' és fer-me companyia i jo a ella", diu Fiona.