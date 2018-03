Arrimadas: "El meu marit era nacionalista, ara intento apartar-li de tot això"

Toni Mateu / TELVA.





La líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, ha concedit una entrevista a la revista Telva , en la qual mostra el seu costat més personal.





Arrimadas posa en diferents estances de la Cambra catalana i no dubta a contestar a qüestions com la ideologia política del seu marit, Xavier Cima.





"El meu marit era nacionalista, ara intento apartar-li de tot això", contesta la presidenta del partit taronja a Catalunya quan li pregunten si el seu marit era 'indepe' i ho va deixar tot per amor.





Respecte a si el 'procés' ha trencat moltes famílies, la política contesta que sí que ha vist ruptures familiars i com no poden parlar d'aquest tema o es tenen discussions molt pujades de to. "Portem anys dient-ho i ens deien bojos", explica.