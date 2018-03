Rubalcaba carrega contra Pedro Sánchez per vetar la candidatura de Valenciano

Foto d'arxiu de Valencià i Rubalcaba.





L'exsecretari general del PSOE Alfredo Pérez Rubalcaba ha plantejat aquest dilluns els seus dubtes sobre l'Escola de Bon Govern organitzada pel PSOE el cap de setmana assegurant que buscava la unitat mentre que en paral·lel s'estava vetant a la candidatura d'Elena Valenciano, número 2 del PSOE durant l'etapa de Rubalcaba, a dirigir el Grup Socialista a l'Eurocambra.





"Plantejar una escola d'unitat, quan la unitat es traduïa en que el meu número 2 estava sent vetada, en aquestes condicions no podia anar en un lloc en què diuen que hi ha unitat perquè la unitat consisteix en el contrari", ha criticat, en una entrevista amb l'emissora M21.





Lamenta Rubalcaba que aquesta iniciativa no defensava la unitat, tot i estar promocionat precisament com un esdeveniment per unir a dirigents que es van enfrontar a les primàries del passat any, en el concórrer Pedro Sánchez, la presidenta d'Andalusia, Susana Díaz, i l'exlehendakari Patxi López.





L'exmandatari ha explicat aquest dilluns que no va acudir a l'escola de Govern del PSOE organitzada per Ferraz per aquest moviment de la direcció contra l'eurodiputada.





"Per al PSOE és molt bo que algú com Valencià, prestigiosa i considerada, tingui pes al Parlament Europeu. No ho entenc", ha reiterat, enlletgint que aquesta decisió es prengués en "clau personal" per la relació d'Elena Valenciano amb la anterior cúpula del partit.





Altres dirigents van al·legar una qüestió d'agenda per no assistir al fòrum, entre d'altres l'exlíder socialista Felipe González o els presidents d'Astúries, Javier Fernández, i la Comunitat Valenciana, Ximo Puig, i Andalusia, Susana Díaz.





"EL MÉS SEMBLANT A LA CADIRA ELÈCTRICA"





Preguntat per les previsions electorals del PSOE en pròxims comicis, Rubalcaba ha evitat donar consells als Pedro Sánchez, i ha ironitzat sobre el difícil que és estar al comandament del partit, assenyalant que la butaca de Ferraz és "el més semblant a la cadira elèctrica" .





També apunta que l'escenari polític és molt canviant i l'actual auge en les enquestes de Ciutadans pot canviar en els propers mesos. "La nostra política no és líquida sinó gasosa", ha afirmat. I indica que el PSOE ha de mantenir un projecte polític i oferir una alternativa ja que, després de lloar els èxits històrics del partit, ha explicat que Ferraz no pot limitar-se a això sinó generar noves expectatives de futur.









"No es pot pensar que et van a votar pel que vas fer, sinó per les expectatives, estic segur que el PSOE està treballant en això amb serietat", ha conclòs.