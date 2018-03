Entre un 20 i un 40% de persones són intolerants a la lactosa

La malabsorció afecta un terç de les persones.





La intolerància a la lactosa afecta entre un 20 i un 40 per cent de les persones i la malabsorció, fins a un terç d'elles, segons indiquen diversos estudis, però encara que ambdues es relacionen amb la lactosa, tenen símptomes i orígens diferents.





La malabsorció implica que l'intestí no processa ni assimila bé la lactosa, mentre que la intolerància es caracteritza per l'aparició de molèsties o símptomes digestius originats per aquesta malabsorció de la lactosa.





De vegades es té una percepció d'intolerància a la lactosa que no es correspon amb una intolerància real. La intolerància subjectiva és una situació en què la persona afectada decideix, per la seva apreciació personal, atribuir les seves molèsties digestives a la lactosa.





No obstant això, l'avaluació objectiva de la malabsorció per part de l'especialista mèdic resulta discordant amb la percepció subjectiva individual de la intolerància a la lactosa en el 38 per cent dels casos.





Per això, en cas de sospita de mala absorció o intolerància a la lactosa, s'han de realitzar proves diagnòstiques adequades.





La prova més 'clàssica' per al diagnòstic de la malabsorció de la lactosa és el test de l'alè d'hidrogen, que s'efectua ingerint llet o lactosa per, a continuació, recollir mostres de l'aire exhalat on es determina la concentració d'hidrogen.





Un increment excessiu en l'excreció d'hidrogen en l'alè conduiria al diagnòstic de malabsorció de lactosa.





SÍMPTOMES DE LA INTOLERÀNCIA





La malabsorció de la lactosa, i en conseqüència la intolerància a la lactosa, es relaciona amb la producció insuficient de lactasa a l'intestí.





En cas de hipolactasia, la lactosa que no s'absorbeix transita per l'intestí prim i, en arribar al còlon, és fermentada pels bacteris de la microbiota i es poden originar símptomes digestius com la producció d'àcids i gasos (hidrogen, diòxid de carboni i, de vegades, metà). Existeixen diferents tipus d'intolerància i diferents graus.

Hi ha diferents tipus de dèficits de malabsorció de la lactosa o hipolactasia, dels quals el més freqüent és el dèficit primari, adquirit en l'adult, a causa de la deficiència de lactasa, la producció disminueix amb l'edat.





"És habitual que les persones que tenen mala absorció de la lactosa la notin en forma d'intolerància, però encara en aquestes ocasions pot donar-se que tots dos trastorns no coincideixin.





Reconeixem pacients malabsorbedores que toleren la lactosa i pacients intolerants a la lactosa que l'absorbeixen bé ", ha assenyalat l'especialista en Aparell Digestiu i expert de la Societat Espanyola de Patologia Digestiva (SEPD), Francesc Casellas Jordà.





Per la seva banda, la intolerància a la lactosa passa quan les persones amb deficiència de lactasa i malabsorció de lactosa presenten símptomes digestius.





Aquests símptomes poden ser molt diversos, heterogenis i poc predictibles. Entre ells figuren el meteorisme (o producció de gasos), sorolls intestinals, inflor del ventre o diarrea sense sang.





Per aquest motiu, quan se sospiti de mala absorció de la lactosa, s'han de realitzar les proves diagnòstiques adequades, per part d'un metge, en lloc de autodiagnosticar la malaltia i decidir per un mateix suprimir els lactis de la dieta.





GRAUS DE INTOLERÀNCIA





Hi ha diferents graus d'intolerància a la lactosa, amb una enorme variació en la tolerància individual de les persones.





S'ha observat que les ingestes inferiors a 12 grams de lactosa en dosi única (el que correspondria a un got normal de llet) solen ser tolerades sense símptomes i que, fins i tot, poden tolerar quantitats majors si es consumeixen en dosis més petites repartides al llarg del dia.





Així, cada tipus de lacti porta una quantitat diferent de lactosa, 250 grams de llet contenen uns 12 grams de lactosa; un iogurt de 125 grams, al voltant de 5 grams; i 50 gr de formatge de bola, 0 grams de lactosa.





Quan la persona amb intolerància no pot tolerar la quantitat de lactosa que porta la llet té davant seu diferents opcions, com prendre llet sense lactosa per no privar-se de la resta de les seves propietats (calci i vitamina D) o optar per altres productes lactis amb una quantitat inferior de lactosa, com el formatge o el iogurt.