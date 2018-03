Torrent carrega contra l'Estat per justificar l'immobilisme dels independentistes

Torrent replica Arrimadas per carta.





El president del Parlament, Roger Torrent, ha replicat aquest dilluns a la líder de Cs a Catalunya, Inés Arrimadas, que la culpa que no hi hagi president a Catalunya no és seva, sinó de les "ingerències il·legítimes de l'Estat" contra els dos candidats que ha proposat: Carles Puigdemont i Jordi Sànchez (JxCat).





Ho ha expressat en una carta enviada a la també cap de l'oposició en resposta a una missiva prèvia de Arrimadas, en la qual li demanava que desbloquegés la legislatura i comparegués en davant el ple per la paràlisi institucional actual.





Torrent respon que no té previst comparèixer a l'hemicicle, primer per no considerar-se responsable que no hi hagi president, i segon perquè el Parlament no té previst "el mecanisme" pel qual un president de la Cambra hagi de donar explicacions davant el plenari.





"El control dels òrgans de la Cambra -que ell lidera com a president de la institució- s'exerceix mitjançant els debats a la Mesa oa la Junta de Portaveus", conclou Torrent a la carta, que té data d'aquest mateix dilluns.





Torrent defensa que per llei només pot proposar el candidat que tingui més possibilitats de superar amb èxit una investidura i recorda que, en les dues rondes de contactes que ha fet, Carles Puigdemont i Jordi Sànchez eren els únics que podien tenir els suports necessaris.





ADVERTEIX SOBRE POSSIBLES VULNERACIONS





Li recorda a Arrimadas que ella no s'ha postulat com a possible presidenta en cap de les dues rondes, i conclou que proposar un candidat que no sigui el que sortís de les rondes de contactes seria "una greu vulneració" de les seves funcions com a president.





També defensa que tant Sànchez com Puigdemont van aconseguir acta de diputat en les eleccions del 21D i que tenen els drets de representació política: "El meu deure és defensar aquests drets", al·lega el president del Parlament.





"Li trasllat, doncs, la meva voluntat de buscar la fórmula política que permeti, tan aviat com sigui possible, recuperar les institucions i aixecar l'aplicació de l'article 155 de la Constitució Espanyola", conclou Torrent.