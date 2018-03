El Parlament tramita la llei per investidures a distància i PSC i Cs la impugnaran

La Taula ha tramitat la reforma.





La Mesa del Parlament ha tramitat aquest dilluns la reforma de Llei de la Presidència de la Generalitat impulsada per JxCat que busca que la Cambra pugui fer investidures a distància, sense que el candidat estigui a l'hemicicle.





Segons han explicat fonts parlamentàries, Cs i PSC ja han anunciat en la reunió que presentaran un recurs de reconsideració perquè la Mesa esmeni la seva pròpia decisió.





Cs i PSC tenen 48 hores per presentar aquest recurs: si la Mesa del Parlament ho tomba -el que passarà amb tota probabilitat perquè en ella hi ha majoria independentista-, els socialistes ja han anunciat que portaran la llei al Consell de Garanties Estatutàries (CGE) de la Generalitat.





PLE SENSE DATA





La Junta de Portaveus del Parlament ha dissenyat aquest dilluns l'ordre del dia d'un ple ordinari pel qual el president Roger Torrent no ha fixat data, encara que és ell qui pot fixar-la, han explicat fonts parlamentàries.





El ple neix de la proposta de resolució de Cs que demanava un ple per desencallar el bloqueig institucional: la Taula ho havia rebutjat per un defecte de forma i aquest dilluns s'ha acceptat a tràmit una vegada Cs ha reformulat la resolució.





Les mateixes fonts han defensat que Torrent no concreti encara la data del ple per "garantir els drets dels diputats", que tenen 48 hores per presentar una petició de reconsiderar la proposta de Cs.