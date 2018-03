Un any i mig de presó per cridar 'mores de merda' a tres dones amb vel

Va cridar a tres persones 'mores de merda' per portar vel.





Un jutjat de Terrassa, Barcelona, ha condemnat un home a un any i mig de presó ia una multa de 270 euros per tres delictes contra la integritat moral per cridar 'mores de merda' a dues germanes i la seva filla de deu anys per portar el vel i empènyer al carrer.





A més, el tribunal condemna l'acusat a indemnitzar les tres víctimes amb 740 euros per les lesions i en concepte de dany moral, segons la sentència.





Els fets van passar el 20 de maig de 2016 a l'avinguda Macià de la ciutat, on l'acusat va coincidir en una vorera amb dues germanes i la filla menor de 10 anys d'una d'elles, a les quals va dir 'ocupeu tota la vorera, apartar ja moros de merda '.





L'acusat va proferir aquesta frase al veure el vel islàmic que portaven les dones actuant "de manera absolutament gratuïta, mogut pel menyspreu de cap a la religió i cultura islàmica, amb evident voluntat de menyscabar la seva dignitat", i posteriorment els va fer altres comentaris com ' mores de merda esteu per tot arreu! '.





Les dones, estranyades i ofeses pels crits, li van cedir el pas i una d'elles li va recriminar la falta de respecte, al que l'acusat va contestar 'Tu que em vas a ensenyar a mi d'educació' i li va donar un cop al pit, sense causar lesió.





Quan la germana va intervenir per separar l'acusat de la dona, la va agafar amb força del pit empenyent-la cap enrere de manera que la dona va acabar donant-se cops contra un fanal, ia la menor, quan va increpar perquè deixés a la seva mare, la va agafar del braç i la va apartar d'una empenta que la va fer caure a terra.