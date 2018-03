Queixes per falta de centres acreditats per aprendre espanyol a Catalunya

El Defensor del Poble estudia les queixes.





El Defensor del Poble ha rebut queixes en relació amb la manca de recursos públics per a aprendre espanyol a Catalunya, ja que no hi ha prou centres acreditats per obtenir el DELE (Diploma d'Espanyol com a Llengua Estrangera) i els que hi ha a les referides poblacions "són de caràcter privat ".





En la seva resposta, l'Administració va remetre un llistat dels recursos existents (públics i privats) i va afegir la possibilitat d'aprendre espanyol per via telemàtica, a través dels cursos de l'Institut Nacional d'Ocupació i dels cursos de les escoles oficials d'idioma.





No obstant això, davant d'aquesta proposta, els ciutadans que van interposar la queixa van formular al·legacions, "mostrant la seva disconformitat amb la solució oferta", i, en el moment de tancar el present informe, el Defensor del Poble estudiava les esmentades al·legacions, del resultat del qual donarà compte en el proper informe anual.





L'informe també recull queixes per l'absència de centres acreditat a Vitòria per a realitzar els exàmens CCSE (Prova de coneixements constitucionals i socioculturals d'Espanya), si bé ressaltant que l'Institut Cervantes estava a l'espera de signar un conveni amb un centre d'educació de persones adultes d'aquesta ciutat perquè aquest s'adhereixi a la xarxa de centres acreditats per a aquesta finalitat.





Finalment, el Defensor del Poble va iniciar una actuació d'ofici al març de 2017 per conèixer les actuacions previstes que fessin efectiva la possibilitat d'eximir a determinats supòsits de la realització de les proves d'idiomes i de cultura espanyola (DELE i CCSE).





"Com ja es va assenyalar en l'informe anual corresponent a 2016, l'Administració va acceptar la recomanació formulada per aquesta institució i va establir la possibilitat d'aquestes exempcions sobre la tramitació dels procediments de concessió de la nacionalitat espanyola per residència", ha explicat.





La institució ha reconegut que continuen obertes les actuacions ja que, al mes d'octubre de 2017, encara no havien rebut els informes del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport i del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública.