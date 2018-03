Recompensa de 67 milions per denunciar irregularitats en el mercat borsari

El major premi atorgat fins a la data per la SEC.





La Comissió de Borsa i Valors dels Estats Units (SEC, per les sigles en anglès) ha atorgat a tres persones prop de 83 milions de dòlars (67 milions d'euros) com a recompensa per haver impedit que es violin les lleis de valors.





Aquest és el premi més gran atorgat fins avui per l'autoritat, ja que l'última vegada que havia informat d'un premi tan elevat va ser el 2014, quan es va concedir una recompensa de 30 milions de dòlars (24 milions d'euros) a una sola persona .





Segons ha informat en un comunicat, la SEC ha premiat amb més de 262 milions de dòlars (212 milions d'euros) a 53 denunciants des que es va emetre el primer laude el 2012, a través de l'aplicació d'un sistema de recompenses que estableix la Llei Dodd-Frank posterior a la crisi bancària.





"Aquests premis demostren que els denunciants poden proporcionar a la SEC informació increïblement significativa que permet perseguir i posar remei a les violacions greus que, d'altra manera, passarien desapercebudes", ha indicat la cap de l'oficina de denúncies de l'autoritat de regulació, Jane Norberg .





"Esperem que aquestes recompenses encoratgin als altres amb informació específica i de qualitat sobre violacions a les lleis de valors a donar un pas endavant i comunicar-ho a la SEC", ha asseverat Norberg.





Tots els pagaments de recompenses es realitzen a través d'un fons de protecció a l'inversor establert pel Congrés i finançat completament mitjançant sancions monetàries pagades a la SEC per violació de la llei de valors.





Els denunciants poden ser elegibles per a una recompensa quan voluntàriament ofereixin a la SEC informació original, oportuna i creïble que condueixi a una acció de compliment reeixida.





Les adjudicacions de les mateixes poden oscil·lar entre un 10% i un 30% dels diners recaptats quan les sancions monetàries excedeixen d'1 milió de dòlars (810.348 euros).





La SEC protegeix la confidencialitat de les denunciants i no revela informació que pugui revelar de manera directa o indirecta l'i dentidad del denunciant.